Los trabajadores de Acerinox en Cádiz pelean por un ERTE menos agresivo: "Así es como nos lo paga la empresa"

Desde primeros del mes de abril se atisbaba que la baja producción en la planta de Acerinox de Los Barrios (Cádiz) podía terminar en un ERTE. Ya a mediados de mes se comunicó a los representantes sindicales, y la dirección y el Comité de Empresa han mantenido la primera reunión del periodo de consultas.

El objetivo es amortiguar las pérdidas que generará la crisis derivada del coronavirus y la propuesta inicial es que el procedimiento se extienda durante un año y que afecte a la totalidad de la plantilla. Los trabajadores tendrán un máximo de 210 días de desempleo y un máximo de 150 días de actividad.

La sensación entre los representantes sindicales es que se trata de una propuesta muy dura. Este martes se produjo una reunión del Comité y el miércoles tendrá lugar un nuevo encuentro con la empresa para conseguir alguna mejora en la propuesta inicial. La empresa, con la que se ha puesto en contacto este periódico, afirma que no va a hacer declaraciones mientras se mantenga la negociación.

ERE en 2019

En los últimos meses, no es la única situación de tensión laboral que ha enfrentado a empleados y empresa. Acerinox ya aplicó un expediente de regulación de empleo a finales de 2019 para adaptar la plantilla a las circunstancias del mercado, que supuso la salida de 215 trabajadores. Ahora la plantilla la conforman unas .2000 personas.

El malestar es grande entre los empleados que no han dejado de trabajar desde el inicio del confinamiento. "Así es como nos lo paga Acerinox", denuncia uno de ellos. "La mayor parte de la plantilla ha estado en su casa, pero algunos hemos ido a trabajar poniendo a nuestras familias en peligro y ahora recibimos esto".

Denuncian que en estas semanas las medidas de seguridad no siempre fueron las máximas, según algunos trabajadores. "Si hemos tenido pocos casos es porque los trabajadores lo hemos hecho bien. La empresa dice que tomó medidas en su momento, pero no es así. Ahora mismo todos tenemos que usar mascarillas obligatoriamente, nos toman la temperatura al entrar y, por supuesto, es esencial el distanciamiento".

250 euros al mes menos

Uno de los puntos calientes es la prima de producción. Por los cálculos de los trabajadores, van a perder unos 250 euros al mes y quieren frenar esos números. La idea de la empresa es que las pagas extras se abonarán enteras independientemente del periodo trabajado y el acompañamiento social que la empresa ofrecerá durante el periodo de inactividad será complementar el paro hasta el 75% del salario bruto fijo de los siguientes conceptos: salario base, plus de asistencia, antigüedad, plus de turno y plus de convenio.