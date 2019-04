El PSOE de Jerez cesa a un delegado por acoso sexual

La Fiscalía pide cinco meses de prisión para Alberto Garrido (PSOE), delegado de alcaldía de la barriada rural jerezana de Las Pachecas, por un supuesto delito de acoso sexual cometido a una trabajadora contratada por el Ayuntamiento de Jerez de julio a septiembre de 2017, según avanzó Canal Sur Radio en Jerez de la Frontera. La primera consecuencia ha sido que la alcaldesa, Mamen Sánchez, ha confirmado su cese y la tramitación de su baja como militante del PSOE.

La trabajadora comenzó a prestar actividad laboral en un programa para personas en riesgo de exclusión social en la pedanía de Las Pachecas y tenía una duración de tres meses. Allí conoció al acusado, que según recoge el Atestado, la persuadió para que permaneciera en un despacho de un colegio, a pesar de que debía desempeñar una labor de cuidado de parques y jardines.

La trabajadora asegura que el delegado de alcaldía de Las Pachecas le tocaba el pelo, la camiseta y la cara en contra de su voluntad y abordaba temas íntimos de su matrimonio, la acompañaba a desayunar y le llegó a pedir su dirección particular. Por todo ello, la mujer abandonó la actividad laboral sin haber completado los tres meses del trabajo.

Según la versión de la trabajadora, Garrido le dijo que estaba en contacto con la cúpula del PSOE del Ayuntamiento de Jerez y que hablaría por ella para conseguirle vivienda social, ayuda económica, además de meterla en el programa de la Ley de Dependencia.

La mujer acudió al servicio médico del Ayuntamiento de Jerez para dar cuenta de lo sucedido. "Todos en Recursos Humanos sabían lo que me estaba sucediendo e incluso una mujer se echó a llorar. Quería que me fuera con él a las reuniones y a mí el tema ya me sobrepasaba. La guardia civil hizo fotocopia de todos los mensajes y todavía lo tengo grabado. Cuando ya me dio el ataque de ansiedad, mi pareja le mandó un audio diciéndole que le iba a decir a su mujer todas las cosas que me había dicho y que le iba a enseñar las mensajes y automáticamente me bloqueó", dijo en Canal Sur.

La Fiscalía califica estos hechos como un delito de acoso sexual y solicita para el delegado de Las Pachecas una pena de cinco meses de prisión, además de una indemnización a la víctima de 2.000 euros. La acusación particular eleva la petición de cárcel a los dos años. El Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez ha dictado Auto por el que acuerda la apertura de juicio oral.

La versión del acusado y del PSOE

Garrido, por su parte, ofrece una versión muy diferente. "Yo a esa mujer no la he acosado de ninguna manera, eran cosas del trabajo, pero ella no se presentaba al trabajo y le di la confianza desde el primer momento y no tendría que haberlo hecho. Sólo la saludaba y le ponía guapa en los mensajes".

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha declarado que "se está preparando la resolución del cese para firmalo y se está tramitando la baja del partido. Lo hemos hecho cuando hemos tenido conocimiento, no teníamos constancia de este anteriormente. Hemos procedido como procede siempre mi partido".

"Cuando he hablé con él me dijo que no ha hecho nada y que si yo creía más a la prensa que a él y le dije que no se trata de eso. Ahora se enfrenta a un juicio y no es una cuestión de partidos, sino de personas", insistió.

A pesar de que la víctima asegura que la situación era conocida en el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, la alcaldesa lo niega y afirma al respecto que "he pedido que busquen cualquier antecedente de esta trabajadora para saber si existe una denuncia o si realmente ha dejado constancia de algo".