El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', no descarta volver a presentarse como cabeza lista para la Alcaldía en las próximas elecciones de 2023. A pesar de que había dicho que estaría ocho años en política, este jueves ha manifestado que "por supuesto" que lo hará "si la garantía de que esta ciudad mejore es que mi grupo me diga que encabece la lista".

En una entrevista concedida a Diario de Cádiz, recogida por Europa Press, el alcalde ha manifestado que "Cádiz había comenzado un proceso de recuperación económica" que, a su juicio, se ha visto interrumpido por el parón que ha supuesto la pandemia para todos los sectores.

"A la hora de hablar en serio, nadie cuestiona que Cádiz estaba experimentando un proceso de recuperación, evidentemente a remolque del sector servicio y del turismo", ha aseverado González, que ha añadido que "si no hubiese sido por esta interrupción tan brusca, se veía una ciudad que iba floreciendo tras 20 años en la sombra".

En cuanto a continuar el proyecto de ciudad volviendo a presentarse en futuras elecciones, el alcalde ha señalado que "esta situación trastoca todos los planes que uno pudiese tener y el alcalde de Cádiz estará donde quieran los gaditanos que esté".

"Yo no soy dueño de mí. Pertenezco a un proyecto político y me siento entregado en cuerpo y alma a una ciudad, por lo que estaré donde mi ciudad y mis vecinos quieran que esté", ha insistido González, que ha añadido que se siente "al servicio de un proyecto, de una idea y de una ciudad".

"Yo estoy dispuesto a cumplir mi compromiso de, tras ocho años, estar fuera de la política, donde me espera una vida dedicada a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos. Pero si Cádiz, si la gente me dice que puedo seguir siendo positivo para la ciudad, porque la historia se ha roto por la pandemia, por mi no habrá ningún impedimento", ha concluido el alcalde en la entrevista a Diario de Cádiz.