Cinco sectores reclaman con una movilización en San Fernando ayudas directas y exenciones fiscales

San Fernando ha acogido este domingo una concentración de cinco sectores económicos, la hostelería, el ocio nocturno, el comercio, el turismo y la cultura, que se han movilizado para reclamar a las administraciones ayudas directas y exenciones fiscales temporales.

La movilización tenía como convocante a la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) y ha concluido el acto con la lectura de cinco manifiestos, cada uno de los cuales representaba las demandas e inquietudes de los sectores participantes en la marcha.

"Exigimos a las administraciones, a todas, que den luz verde a líneas de ayudas económicas directas para el sector y que nos faciliten el camino hacia nuestra recuperación con bonificaciones y exenciones fiscales que se adapten a nuestras necesidades reales", ha indicado el manifiesto representativo del sector de la hostelería, leído por el presidente de Asihtur, Antonio V. Paéz.

"Que les quede bien claro a todas las administraciones: afrontamos una situación de extrema vulnerabilidad y sin su ayuda no saldremos adelante. Sin su compromiso la hostelería no sobrevivirá", ha proseguido afirmando el manifiesto del sector hostelero.

El manifiesto en representación de la cultura lo han leído el cantaor Jesús Castilla y la autora, compositora y consejera territorial de la SGAE en Andalucía, Inma Mainé.

La diseñadora de moda, Verónica de la Vega, lo ha hecho en nombre del comercio, mientras que el propietario del pub Nómada, Andrés Romero, ha dado cuenta de las reivindicaciones del ocio nocturno, y el gerente de los Estudios Turísticos Bahía Sur, Antonio Jesús Sánchez Macías, lo ha hecho en representación del turismo.

Antonio V. Paéz, en la lectura del manifiesto de los hosteleros, ha apuntado que "por responsabilidad y civismo hemos asumidos todas las restricciones que las distintas administraciones han ido imponiendo al sector".

"No dudamos en sacrificarnos sabiendo que era necesario adoptar medidas drásticas para vencer al virus", ha apuntado el presidente de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo.

Antonio V. Paéz ha sostenido que "nuestro sacrificio no ha sido valorado, no se nos ha agradecido el esfuerzo" al argumentar que "no se nos ha ayudado o compensado por las perdidas más allá de acciones simbólicas o testimoniales".

"Se nos ha estigmatizado injustamente"

El manifiesto de Asihtur se ha lamentado de "estas administraciones y parte de la sociedad siguen empeñándose en hacernos culpables de los contagios" y ha concluido que "se nos ha estigmatizado injustamente y a la hora de poner en marcha medidas se ha aplicado un doble rasero en el que siempre hemos salido perjudicado frente a otros sectores con mayores riesgo de aglomeraciones, como las grandes superficies comerciales".

"Los agravios comparativos han existido", ha apuntado el manifiesto del sector de la hostelería, que se ha preguntado si "es lógico que en estas condiciones bares y restaurantes tengan que afrontar los mismos alquileres, facturas de suministro de luz y agua y los mismos impuestos y tasas".

"No entendemos como no se han hecho ya efectivas mayores ayudas económicas y mayores exenciones de tasas e impuestos", ha sostenido.

"Que a nadie se le olvide: detrás de la hostelería se encuentran personas y familias; hombres y mujeres con rostros, nombres y hogares", ha sostenido el presidente de Asihtur, quien ha recordado el caso de un compañero, que "hoy no nos acompaña porque se encuentra hospitalizado, luchando por reponerse de un íctus provocado por el estrés y la preocupación".