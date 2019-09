Un recién nacido en Cádiz da positivo en listeriosis

El jueves de esta semana se suma, por criterio epidemiológico, como caso nuevo de infección por Listeria monocytogenes un recién nacido en Cádiz, por haber dado el cultivo de la placenta positivo. Así lo ha informado la Junta de Andalucía. No obstante, los cultivos del niño (sangre y líquido cefalorraquídeo) son negativos.

Con este caso, son 215 los casos confirmados. Se reafirma que el brote está en fase de remisión desde el día 23 de agosto. La distribución por provincias del número de casos confirmados muestra que el brote se concentra en la provincia de Sevilla, con 175 casos lo que supone el 82% del total, seguido de Huelva (17), Cádiz (12), Málaga (6) y Granada (5).

El número total de pacientes ingresados en los hospitales públicos, concertados y privados con infección confirmada o con sospecha de infección por Listeria ¡es de 33 (32 el día anterior). De las 33 personas ingresadas, 14 son mujeres embarazadas (igual que en el día anterior).

Además, se han identificado dos casos de infección confirmada por Listeria monocytogenes en personas con enfermedades crónicas sin vinculación epidemiológica con las alertas decretadas. Las cepas de estos pacientes se han enviado al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III que establecerá finalmente su vinculación no o no con el brote. También continúan investigándose las causas del fallecimiento de un vecino de Granada. La necropsia de esta persona ha establecido el diagnóstico de meningitis por listeria pero la vinculación de este caso al brote es desconocida en este momento. Salud y Familias ha enviado la muestra de este paciente también al Instituto de Salud de Carlos III para que establezca su relación o no con este brote.

En cualquier caso, desde la Junta aseguran que lo peor del brote ya ha pasado, si bien, debido al largo periodo de incubación, pueden seguir apareciendo algunos casos.





Alerta sanitaria Magrudis

El foco principal sigue siendo el relacionado con la empresa Magrudis, cuya alerta se activó el pasado 15 de agosto, sobre el producto de carne mechada con el nombre comercial “La Mechá”, tras comprobar que este producto era el agente causante de los brotes de listeriosis registrados en las últimas semanas. La Consejería procedió entonces a su inmovilización y retirada del mercado. La producción de la carne mechada de La Mechá quedó paralizada el 14 de agosto.

El viernes 23 de agosto, la Consejería de Salud y Familias amplió la alerta sanitaria a los productos distribuidos por la empresa Comercial Martínez León que comercializa la carne mechada fabricada por Magrudis, con una presunta infracción sobre el etiquetado y a la información sobre el origen de la carne. Al tiempo, la Consejería ha procedido a la inmovilización del producto en las instalaciones de esta distribuidora y a la retirada del mismo. Salud y Familias ha remitido una denuncia a la Fiscalía por este reenvasado de los productos de Magrudis. Asimismo, la Consejería ha ampliado la alerta a todos los productos de la empresa. Esta decisión se tomó tras tener conocimiento de que fabricaban al menos dos productos que no aparecían en los listados facilitados. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha dado instrucciones para denunciar estos hechos ante la Fiscalía.

La Montanera del Sur, cerrada de forma cautelar

Tal y como se informó ayer, la Consejería de Salud y Familias ha comunicado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) la declaración de una nueva alerta sanitaria por el consumo de los productos de la marca La Montanera del Sur, que produce la empresa Incarybe S.L., y que está domiciliada en Benaoján (Málaga).

La alerta está motivada porque un producto de esa firma, ‘Chicharrón Especial’, ha dado positivo en los análisis provisionales de listeria que ha realizado la Junta de Andalucía. Como medida de precaución, la Consejería de Salud y Familias ha inmovilizado todos los productos de la marca La Montanera del Sur. La empresa ha cesado la producción de un modo voluntario y la Junta de Andalucía ha decretado el cierre cautelar de la factoría y la inmovilización cautelar de todos los productos de esta firma.

La muestra del producto ‘Chicharrón Especial’ que ha dado positivo fue tomada por los inspectores de la Junta de Andalucía el día 6 de septiembre. Ese mismo día, siete personas de una misma familia, acudieron al Hospital Costa del Sol con síntomas de intoxicación alimentaria tras consumir ese producto en un restaurante de Ronda. Dos de estas personas están ingresadas y recibiendo tratamiento y en una de ellas se ha confirmado la infección por L. monocytogenes. La Consejería de Salud y Familias ha enviado las muestras clínicas de estos pacientes y de los productos analizados al Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Instituto Carlos III de Madrid, para que los analice.

Levantado el veto a ‘Sabores de Paterna’

El viernes 6 de septiembre se informó sobre la alerta alimentaria decretada sobre el producto carne mechada de la marca “Sabores de Paterna” con sede en Paterna de Rivera (Cádiz) por el hallazgo de un cultivo positivo para L. monocytogenes en una muestra de cinco tomadas de este producto en la misma fábrica, en una inspección de los veterinarios de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias. Se ha procedido a la inmovilización de los productos en la empresa, a la retirada del mercado y a la investigación de esta contaminación alimentaria. En este momento no hay ningún caso de infección por L. monocytogenes atribuible a esta marca de carne mechada y por este motivo se ha levantado el veto para la venta de todos los productos menos la carne mechada.

Brotes desvinculados

La Consejería de Salud ha querido diferenciar este viernes entre la alerta por listeriosis declarada el pasado 15 de agosto por una carne mechada contaminada por Listeria monocytogenes de la marca 'La Mechá', de la empresa Magrudis SL, respecto de la alerta alimentaria declarada la semana pasada en torno a la firma 'Sabores de Paterna' y de la alerta sanitaria anunciada este jueves por chicharrones de la empresa malagueña Incarybe S.L., y ha subrayado que la primera alerta es "realmente excepcional", pues ha causado un brote de 215 pacientes infectados hasta ahora y no tiene conexión alguna con las otras dos, que haya trascendido.