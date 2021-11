UGT asegura que la patronal tiene "una posición provocadora" ante los trabajadores de la huelga del metal

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este jueves que la patronal "está con una posición cerril y provocadora", algo que "viene haciendo desde septiembre, cuando intentó, incluso, quitar la vigencia del convenio".

En declaraciones a Canal Sur Televisión, Álvarez ha lamentado que "es una situación muy violenta contra la negociación del convenio colectivo", al tiempo que ha recordado que "la huelga está convocada para conseguir un convenio digno y que el problema de la desindustrialización que tiene Cádiz vea solución".

En este sentido, el secretario general de UGT ha insistido en que "la patronal tiene que ser consciente de que se piden unas reivindicaciones muy razonables", entendiendo estas como "el incremento del salario de acuerdo con el coste de la vida". "Espero que en las próximas horas de presiones, de verdad, donde hay que presionar, no a los huelguistas, sino a la patronal, que es la verdadera responsable de esta situación", ha mantenido Álvarez.

"Hoy habrá más orden"

En cuanto a la violencia empleada y al corte de tráfico que impidió, durante la jornada del miércoles, el acceso al hospital en La Línea de la Concepción, el sindicalista ha indicado que "cuando hay situaciones de conflicto siempre ocurren cuestiones lamentables", aunque ha afirmado que "los verdaderos responsables de esta situación son los empresarios del metal de Cádiz".

En cualquier caso, Álvarez ha avanzado que, "con toda seguridad, hoy habrá más orden y se intentará que no se produzcan situaciones como las de ayer". No obstante, ha incidido en que "Cádiz es un polvorín" porque "no hay oportunidad para los jóvenes y todo eso, con la negociación colectiva estancada y una patronal que provoca, ha generado esta situación" que espera "que se reconduzca cuanto antes".

Sobre la presencia policial, el secretario general de UGT ha mantenido que "esta situación de malestar, de indignación y de una cierta impotencia que se vive en Cádiz no se va a arreglar con más policías, sino obligando a la patronal a sentarse a negociar el convenio y buscando solución para mejorar los problemas de desempleo que se viven en Cádiz".

Por último, Álvarez ha recordado que "la negociación colectiva es parte del conflicto que hay en Cádiz" y ha concluido asegurando que "los convenios tienen que tener una vigencia indefinida y esa es otra de las cuestiones que está encima de la mesa en la reforma, por lo que la huelga de Cádiz también es una huelga exigiendo la derogación de la reforma laboral".