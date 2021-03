La situación de los dependientes en la Sierra de Cádiz: "Para vacunar a mi madre la tuvimos que sacar con una grúa"

"Mi madre cumple 92 años en abril y no camina nada desde hace cinco años. Nos llamaron para vacunarla en Olvera, que está a 30 kilómetros. Para sacarla de la casa tuvimos que coger una grúa y la pobre gritaba porque le hacíamos daño". Es el testimonio de Santiago hablando sobre Antonia Galván, una vecina de Zahara de la Sierra que tiene muy claro que no le merece la pena acudir a suministrarse la segunda dosis.

Andalucía, primera comunidad autónoma en alcanzar el millón de dosis administradas contra la Covid-19

Saber más

Es el problema con que se encuentran muchas personas mayores de la Sierra de Cádiz, que no pueden acceder a las vacunaciones en sus propias poblaciones. En muchos casos son dependientes y por ello alcaldes socialistas de la Sierra de Cádiz y de las pedanías de Jerez se han unido para reclamar que se habiliten puntos de vacunación en todos los municipios de la provincia. Según solicitan, el objetivo es que la Junta de Andalucía "rectifique en la planificación realizada, que deja fuera a muchos de estos territorios y obliga a los mayores de 80 años a tener que desplazarse a otros municipios para poder ponerse la vacuna".

Los regidores socialistas le han hecho llegar a Juan Marín, vicepresidente de la Junta, un escrito en el que se explica que el 50 por ciento de las personas que tenían que estar vacunadas no lo está haciendo porque no se están desplazando, cuando ya deberían de estar recibiendo la segunda dosis. Le han advertido que con esa decisión de no habilitar puntos de dispensación de la vacuna en todos los municipios estaban poniendo en riesgo la eficacia que pueda tener el plan de vacunación.

En el caso de Antonia es así porque ahora, tras la mala experiencia de la primera dosis, "jura y perjura que no va a vacunarse más. Me daría igual que fuera en el ambulatorio de nuestro pueblo, pero no puede ser que una mujer corpulenta haya meterla en una coche y llevarla a otra localidad. Dicen que con la primera dosis se inmuniza bastante y así nos vamos a quedar porque no le haremos más daño con el traslado", afirma su hijo.

Otro ejemplo es de los padres de María del Carmen Contreras, también de Zahara de la Sierra. En su caso, al padre lo mandaron a Ubrique y a la madre, a Olvera. "Llamé para que los vacunaran en el mismo sitio y me dijeron que sí, pero al final no fue así. Mi padre tiene 95 años y mi madre, 90. Para que me diera tiempo a estar con los dos tuve que dejar a mi padre solo, con la vacuna recién puesta. Él apenas puede caminar, lleva tres años sin salir porque no se sostiene apenas. En estos casos lo ideal sería que se pudieran vacunar en su casa o que hubiera que moverlos muy poco. Viendo la situación me planteé no vacunarlos, pero sé que después me habría sentido mal", explica María del Carmen.

77 puntos de vacunación

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, ha informado de que la provincia ya dispone de 77 puntos de vacunación dentro del Plan 500.000 que la Consejería de Salud aprobó el pasado martes en Consejo de Gobierno.

En la provincia de Cádiz, la Consejería de Salud ha planificado estos puntos de vacunación distribuidos por las diferentes áreas de gestión sanitarias y a través de 15 equipos de vacunación fijos; 16 equipos de vacunación móviles que se desplazarán por toda la provincia según la demanda; 27 puntos de vacunación en centros de salud y hospitales; y 19 puntos de vacunación externos.

La Consejería de Salud y Familias, además, ha indicado que ha comenzado esta semana a administrar las primeras vacunas a grandes dependientes mayores de 80 años en sus domicilios en la provincia de Cádiz, lo que permitirá dar respuesta a estas personas, incluidas en la Estrategia de Vacunación de la Junta de Andalucía como prioritarias. Además, esta semana se inicia también la vacunación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.