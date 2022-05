La coalición de izquierdas de Andalucía empieza la campaña electoral sin cerrar sus heridas

La coalición de izquierdas Por Andalucía, que aglutina a seis partidos políticos, se presenta por primera vez este miércoles en Sevilla con una imagen de unidad que pretende disipar cuanto antes el follón jurídico de los últimos días. En teoría empiezan la precampaña electoral y empiezan a hablar al unísono, como una verdadera coalición, aunque aún hay cosas importantes por resolver que les persiguen y les zarandean.

De entrada, el encaje de Podemos y de Alianza Verde, miembros de la coalición por voluntad política, pero no por derecho. Los morados llegaron tarde a inscribirse junto a sus compañeros ante la Junta Electoral de Andalucía, la noche del viernes, mientras apuraban la negociación con IU hasta el último minuto para lograr más peso dentro de la coalición. Ese desajuste hizo que el proyecto de reunificación de las izquierdas, llamado a medirse con el empuje de Juan Manuel Moreno (PP) y de Vox en las urnas el próximo 19 de junio, naciese trastabillado y ofreciendo una imagen guerracivilista de IU y Podemos, en litigio por el reparto de fondos y cargos públicos que, presuntamente, traerá su alianza.

Los dirigentes andaluces que han negociado esta confluencia -IU, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde- salen hoy a la luz después de cinco meses negociando en secreto, midiendo sus fuerzas, y dando parte de los avances y los retrocesos a sus líderes en Madrid. La confluencia andaluza ha sido el terreno de discusión, debate y enfrentamiento entre tres formaciones que en la arena nacional venían dándose codazos por capitalizar el espacio electoral a la izquierda del PSOE: Podemos, IU y Más País.

Para llegar a la foto de familia de este miércoles, ha sido esencial encapsular el proyecto andaluz y distanciarse del ruido que baja de la capital de España. “Éste es un tema netamente andaluz. Madrid considera que todo le incumbe, y algunas cosas no tienen nada que ver con Madrid”, dijo el martes la diputada de IU y candidata de Por Andalucía a las elecciones del 19 de junio, Inma Nieto, cuando le preguntaron por las durísimas críticas de Pablo Iglesias a la coalición.

En la presentación de Por Andalucía participará el diputado de Podemos por Cádiz en el Congreso, el guardia civil Juan Antonio Delgado, elegido por los suyos como candidato a liderar la confluencia. Los morados promocionaron su nombre en paralelo a la conformación de la coalición, mientras el resto prescindió de sus primarias internas para elegir al cabeza de cartel, porque entendían que éste debía salir del consenso de todos.

La renuncia de Delgado en favor de Nieto desatascó la negociación in extremis, a cambio de grandes cesiones por parte de IU tanto en los puestos de salida en las candidaturas provinciales -cuatro de ocho son para Podemos-, como en los puestos de relevancia en el Parlamento, en órganos de extracción parlamentaria y, sobre todo, en el reparto de la financiación. Ese acuerdo “privado” entre los dos socios mayoritarios de la coalición no es reconocido por el resto de actores de la misma. Además, al quedarse fuera del registro, no tiene validez legal ante la Junta Electoral.

En los últimos días, los seis partidos han delegado en una mesa técnica la solución política a este entuerto, con fórmulas para integrar a Podemos en la coalición con casi plenos poderes, pero también con grandes dificultades. La Ley del Tribunal de Cuentas, que vigila el uso de fondos públicos que hacen los partidos, impedirá a los morados gestionar de manera directa el 60% de las subvenciones electorales de la coalición, que lograron arrancar a IU en la negociación al límite del pasado viernes.

El resto de frentes abiertos, que aparecen en el acuerdo, pueden solucionarse si la voluntad política les acompaña. Esa voluntad que les ha colocado este miércoles, por primera vez juntos, ante las cámaras, para visibilizar que lo que tienen por delante es más importante que lo que han dejado atrás.

La presentación de este miércoles se antoja un paso sin retorno, es decir, la consolidación de la marca Por Adelante y la renuncia definitiva de Podemos a concurrir en solitario el 19J. Pero todavía sobrevuela ese riesgo, porque hasta el próximo lunes, 16 de junio, no se cierra el plazo para inscribir las listas electorales en las ocho provincias. Hay un reparto de candidaturas pactado por Podemos e IU en aquella noche alocada en el que los morados quedaron fuera del registro y, en teoría, el resto de actores no pondrá problemas.

Nieto, la candidata de la coalición, será cabeza de cartel por Málaga, la segunda provincia con más diputados en liza y en la que se da por hecho que sacarán más de un escaño. Esperanza Gómez, líder de Más País, se ha asegurado el primer puesto por Sevilla. Delgado encabezará la lista por su provincia, Cádiz, y abandonará su escaño en el Congreso tras las andaluzas. Podemos también ocupará los puestos de salida en Córdoba, Granada y Huelva, mientras que IU se queda las provincias con mas dificultad para lograr representación: Almería y Jaén.

En la presentación de este miércoles, junto a Inma Nieto, se sientan Delgado (Podemos), Ernesto Alba (IU), Esperanza Gómez (Más País), Mar González (Equo), María José Torres (Iniciativa) y Carmen Molina (Alianza Verde).