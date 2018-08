El concejal de Alájar retenido en Israel será juzgado en breve tras no firmar su deportación

El concejal de la Agrupación de Electores de Alájar (Huelva) Francisco Canales García, retenido en Israel al tripular el segundo barco de la llamada Flotilla de la Libertad interceptado por fuerzas israelíes cuando navegaba rumbo a Gaza, será juzgado entre este domingo y este lunes en Israel tras negarse a firmar su deportación.

Según ha informado a Europa Press la portavoz de la iniciativa Rumbo a Gaza, Sandra Barrillaro, el hecho de que Francisco Canales se haya negado a firmar su deportación como "medida de protesta" ante lo que considera un "secuestro" no implica que "no vaya a ser deportado", aunque ha puntualizado que como consecuencia de ello, "el proceso será más lento", toda vez que el periodista español Ian Díaz, que también viajaba en este segundo barco interceptado de la Flotilla Libertad, "ya ha sido deportado".

Asimismo, Barrillaro ha confirmado que desde el pasado viernes, los promotores de la iniciativa no han podido contactar con los dos españoles retenidos al ser abordada por fuerzas israelíes esta nave, bautizada como Freedom, y sólo la embajada española ha sido capaz de acceder a ellos. No obstante, la portavoz de la iniciativa supone que ambos "están bien de salud" por las informaciones que manejan sus abogados, aunque la misma portavoz no ha podido asegurar tal hecho.

Este velero, el segundo de los tres de la llamada Flotilla de la Libertad en ser capturado por fuerzas israelíes, fue interceptado en la madrugada del viernes, siendo conducido hasta el puerto de Ashdod sin incidentes.

A bordo viajaban dos ciudadanos españoles, el propio concejal de Alájar y tripulante Francisco Canales, que ejercía como segundo oficial a bordo, y el periodista Ian Díaz Young, que también tiene nacionalidad británica, según informó la portavoz de Rumbo a Gaza, Sandra Barrillaro.

Canales, en ese sentido, protagoniza un vídeo divulgado en las redes sociales tras la interceptación del velero. "Si ves este mensaje es que hemos sido atacados y capturados por fuerzas militares israelíes en aguas internacionales", afirma. "Por favor, ayúdanos. Pide a nuestros gobiernos nuestra puesta en libertad y exige el fin del bloqueo a Gaza", añade, antes de instar a que las peticiones por su "seguridad" vayan dirigidas personalmente al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrel.

Tanto desde la Embajada española en Tel Aviv como desde los servicios centrales en Madrid se da seguimiento al caso, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, que han confirmado que la Embajada ya ha solicitado un encuentro con los dos ciudadanos para brindarles asistencia consular.