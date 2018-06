La confluencia andaluza Podemos-IU suma el aval de la militancia y orilla a los críticos

La confluencia de Podemos e IU avanza sin sobresaltos en Andalucía, aunque en Madrid aún encuentra resistencias por parte de la dirección estatal del partido morado. El acuerdo de ambas fuerzas para concurrir juntas a las próximas elecciones autonómicas y municipales en Andalucía ha contado con el 86% de votos de los militantes y simpatizantes de IU que han participado en la consulta, lo que supone un nivel de respaldo diez puntos por encima del resultado a nivel federal (76,62% de apoyos).

La consulta era la misma en Andalucía que en el conjunto del territorio, aunque aquí se preguntaba a los militante de IU sobre la base de un acuerdo ya cerrado con Podemos y otras fuerzas. La participación de las bases en Andalucía también ha sido más alta que a nivel federal. En el referéndum sobre el proceso de confluencia, que comenzó el pasado martes y terminó este domingo, han votado 4.600 personas, el 53,1% del censo: el 86% está a favor de confluir, y el 12,2% en contra. La misma consulta, a nivel estatal, ha movilizado al 42% de un censo de alrededor de 21.000 militantes y 8.000 simpatizantes, con un grado de rechazo para la confluencia mayor que en Andalucía, de casi el doble: un 20,68% ha respondido al líder federal, Alberto Garzón, que está en contra de la confluencia, y el 2,7% se ha abstenido.

No obstante, en ambos casos el sector crítico dentro de IU, el más escéptico con la idea de renovar la coalición electoral con Podemos de cara a los próximos procesos electorales, ha quedado en minoría. Ambas direcciones, la de Garzón en Madrid y la del líder andaluz, Antonio Maíllo, tienen el aval de sus afiliados para continuar con su hoja de ruta. En el caso de Andalucía, los porcentajes de apoyos en la consulta superan a los expresados en la última Asamblea regional de IU, en la que las tesis políticas sobre la unidad popular encabezadas por Maíllo lograron un 81,5% de votos a favor, frente al 17,5 por ciento de apoyo que cosechó el documento político que encabezaba José Luis Pérez Tapias.

La dirección federal de IU está plenamente alineada con el proceso de confluencia andaluz, al contrario que la ejecutiva de Pablo Iglesias en Podemos, que sigue mirando los movimientos de Teresa Rodríguez con escepticismo. Maíllo actúa con manos libres, ha pactado con la gaditana un proceso de "alianza entre iguales", respetando el equilibrio de poder y el peso territorial de ambas formaciones, de modo que los más veteranos del Partido Comunista Andaluz no interpreten la confluencia como una suerte de "absorción" de IU por parte de Podemos. Ese esquema es el que la coalición de izquierdas quiere exportar al resto de territorios, aunque la dirección de Iglesias no está del todo de acuerdo.

Primarias en Podemos Andalucía

El Consejo Ciudadano Andaluz, máximo órgano de decisión entre asambleas de Podemos, aprobó este domingo el reglamento de primarias que presentó la coordinadora general, Teresa Rodríguez, para consumar la confluencia con el resto de fuerzas de cara a las autonómicas. Habrá, por tanto, dos primarias: una interna, para preselecciones a los candidatos dentro de Podemos Andalucía, y unas segundas primarias conjuntas, en las que también participarán los candidatos de IU, Equo y el resto de formaciones. Este segundo proceso aún está por regular.

El reglamento de Teresa Rodríguez ha sido avalado en el Consejo Ciudadano con 24 votos a favor -el 77% de consejeros que participaron en la votación- mientras otros siete votos -el 23%- respaldaron la propuesta que registró Isabel Franco, diputada de Unidos Podemos en el Congreso por Huelva que dimitió de la ejecutiva andaluza por sus discrepancias por los términos en los que se está gestando la confluencia en Andalucía.E l documento de Isabel Franco, según han informado a Europa Press fuentes cercanas, si bien se mostraba de acuerdo con "la mayor parte" de la propuesta de Teresa Rodríguez, recogía propuestas "de mejora" para que el reglamento de las primarias fuera "más garantista en términos democráticos".

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se reunió el pasado viernes en Madrid con la líder andaluza para tratar de taponar la crisis interna a raíz del proceso de confluencia con IU en esta comunidad. Se acercaron posturas y se apostó por una comunicación más fluida para evitar malos entendidos, pero Echenique sigue manteniendo que no todos los puntos del acuerdo de Rodríguez y Maíllo están claros.

En rueda de prensa tras la ejecutiva de Podemos, Echenique ha explicado "la prioridad es ganar las elecciones al PSOE de Susana Díaz en Andalucía y eso pasa por que el protagonismo sea de Podemos, no por un patriotismo de siglas. Pensamos que Podemos es la herramienta fundamental, la más importante, aunque no la única", ha dicho. El secretario de Organización ha admitido que quedan "cosas por aclarar" del acuerdo con IU, como si finalmente el nombre de la candidatura llevará la marca Podemos, como decidieron los inscritos, y "para qué se va utilizar ese censo aparte que se está creando", además de "cómo van a ser las primarias conjuntas", que se celebrarán después de las primarias de la formación morada en Andalucía. "Esos detalles no se cerraron, pensamos que son importantes y hay que seguir hablando en los próximos días para aclarar estos puntos", concluye Echenique.