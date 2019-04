Vox saca pecho en Córdoba con un mitin abarrotado: “Ha llegado la hora del voto patriótico”

El mitin de Vox y su presidente, Santiago Abascal, de este martes en Córdoba, ha dejado fuera del Palacio de Congresos a cientos de seguidores. A ellos se ha dirigido el líder de Vox con un megáfono antes del acto, arengando al "voto patriótico" y sacando pecho por el numeroso público que se ha quedado fuera y las 1.000 personas que le esperaban en el interior.

Hace 10 días, el presidente del Gobierno y candidato a la Presidencia del Gobierno por el PSOE, Pedro Sánchez, eligió el Palacio de Congresos para su acto en la precampaña electoral para las elecciones generales del próximo 28 de abril. Este martes, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha querido exhibir el músculo de su formación en la capital cordobesa ante la campaña electoral que comienza esta misma semana.

Antes de comenzar el acto, Abascal se ha dirigido a la gente que abarrotaba las puertas del Palacio de Congresos y, megáfono en mano, les ha arengado para decirles que “ha llegado la hora del voto patriótico”, a la vez que ha pedido disculpas a todas esas personas que no han podido entrar en el acto. “Estamos asistiendo a un momento histórico en España”.

El himno de la legión

Dentro, ante más de mil personas reunidas en el salón de actos y uno de los patios del Palacio de Congresos en el que se ha habilitado una pantalla y previamente amenizados con vídeos del líder de la formación y el himno de la Legión junto a otras piezas musicales como el Que viva España de Manolo Escobar, Abascal ha aparecido entre aplausos, banderas y gritos de “Presidente, presidente”.

De entrada, el presidente de Vox se ha referido a la encuesta del CIS conocida este martes y a los partidos que hablan del voto útil diciendo que los votos a Vox “no cuentan”, para decirles: “Si tienen miedo que se retiren ellos, porque nosotros no tenemos miedo”.

Ante un público entregado, Santiago Abascal ha recordado su visita antes de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre: “Ya vinimos a Córdoba a deciros que íbamos a hacer historia y muchos de vosotros nos creísteis. Ese cambio nadie lo esperaba. Ese cambio lo provocasteis vosotros”. Ahora, en su segundo mitin en Córdoba y ante las elecciones generales, Vox dice venir “a demostrar el orgullo de ser españoles. Un pueblo sin autoestima no puede ir a ninguna parte. Estamos aquí para reivindicar la mejor herencia que les podemos dar a nuestros hijos”.

Tres tipos de voto

Abascal ha diferenciado “tres tipos de voto” ante el próximo 28A: “el voto del miedo, de los que siempre han sido la derecha cobarde”, “el voto de la ilusión que representa a la España viva y que está llamando a los españoles de todo tipo” y “el voto de la traición que representa el PSOE”. Ahí ha vuelto a apuntar su mensaje de que el presidente Pedro Sánchez “es presidente con los enemigos de España: los terroristas, los independentistas que han dado un golpe de estado en Cataluña y los que quieren convertir esto en Venezuela”.

No ha faltado en el mitin de Abascal los temas estrella de los que viene haciendo gala en su precampaña, como “el orgullo de nuestra historia” y el freno al “islamismo político que no es capaz de integrarse ni en España ni en Europa”. “Cuando lleguemos (a la Moncloa) haremos leyes para investigar a los cómplices del efecto llamada y a los cómplices de la invasión. Entre los progres y los islamistas quieren imponernos un burka ideológico”, utilizando sus argumentos falsos de campaña como el concepto "invasión". Y, en ese ámbito, un mensaje en clave local: “La Catedral de Córdoba siempre será de los cordobeses y no de aquellos que nos quieren echar”, refiriéndose a las reivindicaciones de varios colectivos sobre la propiedad pública de la Mezquita-Catedral tras la inmatriculación de la misma por la Iglesia.

“No somos un partido político más”

Por su parte, el parlamentario andaluz por Córdoba, Alejandro Hernández, ha abierto el acto destacando el numeroso público que se ha quedado fuera de “la sala cubierta más grande Córdoba”. En su intervención, ha dejado claro que Vox “no somos un partido político sin más. Vox es el filtro a través del cual millones de personas consiguen vislumbrar un futuro mejor con valores, esperanza y honestidad”.

Hernández ha querido poner en valor el papel de Vox como muleta del Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía y, en ese sentido, ha hecho referencia a la bajada de impuestos aprobada este mismo martes. “Si no fuera por la presencia de Vox en el Parlamento andaluz, esta derechita cobarde y esta veleta naranja se habrían entregado aún más a las peticiones de la retroizquierda en materia de violencia de género y memoria histórica. Eso no busca más que enfrentamientos entre los españoles, solo busca enredar”, ha dicho con los aplausos de los presentes.

Por eso, ha advertido, de nuevo, a PP y Cs: “Que no cuenten con Vox para aprobar unos presupuestos que no cuentan con fondos para acabar con las listas de espera, pero en cambio sí tienen dinero para excavar fosas en busca de huesos de personas. Unos presupuestos que no tienen dinero para la dependencia, pero sí para el feminismo más radical. Que no cuenten con Vox para aprobar unos presupuestos con los intereses de la administración paralela y que nos está costando a los andaluces millones de euros, sin crear empleo ni riqueza”.

“No estamos aquí para ocupar sillones”

El candidato de Vox al Congreso por la provincia de Córdoba, José Ramírez, profesor de la Universidad de Córdoba y arabista, ha realizado su primer acto público desde que se conociera su candidatura y ha recordado los inicios, aún recientes, de la formación de Abascal. “No tenemos que convencer a la gente de nuestras ideas. Nosotros estamos expresando las ideas de las personas”.

Ramírez, en un tono sosegado, ha recordado que “cada vez somos más los que podemos pensar desde la libertad y ese es el éxito de Vox. Con muy escasos medios somos capaces de realizar grandes cosas. Esa es la razón por la que cada vez que Santiago Abascal está en un punto de España concita tantas multitudes que estoy convencido de que lo van a llevar a la presidencia del Gobierno”. “No estamos aquí para ocupar sillones ni para disfrutar privilegios. No estamos aquí para traicionar las ideas y principios de quienes nos votan”.