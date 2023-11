Unas 150.000 personas convocadas por el PP claman en Andalucía contra la amnistía

Más de 100.000 personas han acudido este domingo a las concentraciones que se han producido en las ochos capitales de provincia, convocadas por el Partido Popular, en contra de la amnistía al 'procés' y en defensa de la igualdad de todos los españoles. Las concentraciones más numerosas han sido las de Sevilla, Málaga y Granada.

La multitudinarias concentraciones se han desarrollado en céntricas plazas de las ocho capitales de provincia y calles de alrededor, donde en cada una de ellas se ha leído un manifiesto común. El himno de Andalucía o de España y mensajes como 'Puigdemont, a la cárcel', coreados por los asistentes, han estado presentes en esta concentraciones.

En un comunicado difundido tras las concentraciones, el PP-A ha aplaudido el “ejemplo de serenidad y moderación que han dado este domingo los cientos de miles de andaluzas y andaluces que han acudido a las concentraciones para protestar de forma pacífica, pero determinante contra la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y los separatistas, y en defensa de la igualdad de todos los españoles”.

Según el PP-A, los andaluces han “desbordado las calles de las principales ciudades de Andalucía en contra de los pactos de Sánchez”, y entre las concentraciones de Málaga y Sevilla, las más multitudinarias, “se ha dado cita más de 100.000 personas”.

Por su parte, según las cifras difundidas por la Delegación del Gobierno en Andalucía de los datos recopilados por Policía Nacional, los asistentes a las concentraciones en las ocho capitales de provincia han sido: Almería, 12.500; Cádiz, 3.800; Córdoba, 15.000; Granada, 30.000; Jaén, 10.000; Huelva, 5.000; Málaga, 30.000, y Sevilla, 40.000. La concentraciones se han desarrollado sin incidentes.

El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asistido a la concentración en Sevilla, donde ha defendido la “obligación” que tiene su partido de convocar concentraciones por toda España para intentar que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que está “descontrolado”, rectifique en sus pactos con los independentistas catalanes.

En declaraciones a los periodistas, el presidente ha mostrado su agradecimiento a las “decenas de miles de personas que hoy se han acercado a esta concentración con determinación, pero también con la misma serenidad para pedir a Pedro Sánchez que dé marcha atrás”.

Para Moreno, Sánchez está “descontrolado y no va a atender a ninguna de las peticiones y movilizaciones, pero nuestra obligación, no sólo como partido sino como ciudadanos, es intentar evitar lo que está sucediendo en España: Romper la separación de poderes; romper la igualdad entre los españoles; pactar fuera de nuestro país, a miles de kilómetros, a oscura y sin ningún tipo de transparencia e información; romper los principios básicos que hemos tenido de consenso; dividir a la sociedad como se está dividiendo, y enfrentar a la sociedad como lo está enfrentando Sánchez, algo que no podemos soportar y tenemos que evitarlo”.

Por eso, ha indicado que desde el Partido Popular se hará todo lo que esté en su mano “para intentar revertir esta situación”, y ha querido dejar claro que su Gobierno también recurrirá a todos los instrumentos que tenga a su alcance para evitar que los andaluces “sean ciudadanos de segunda” y que haya “españoles de primera y españoles de segunda”, porque eso no se puede “tolerar”.

En la concentración de Málaga, ha participado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, diputado en el Congreso por la provincia, y la lectura del manifiesto ha sido a cargo del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Estas concentraciones también han contado con la presencia de miembros de Vox, como el caso de la diputada en el Congreso y vicepresidente nacional del partido, Reyes Romero, en la de Sevilla.