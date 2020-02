Castilleja de Guzmán apuesta su futuro al patrimonio cultural

En los albores del siglo XXI, Castilleja de Guzmán se convirtió en el pueblo con mayor crecimiento relativo de población de la provincia de Sevilla. No en vano, se convirtió en el municipio de Europa con mayor índice de natalidad durante el boom urbanístico.

Hoy día tiene casi 3.000 habitantes. En aquella época, este pueblo del Aljarafe sevillano pasó a multiplicar el censo de forma veloz y hoy se siguen construyendo, de manera controlada, algunas promociones de viviendas más. Con toda probabilidad esas viviendas serán ocupadas por familias jóvenes que contribuirán nuevamente al crecimiento de la localidad.

Al frente del Ayuntamiento se encuentra la socialista María del Mar Rodríguez, que cuenta como principal reto aprobar el PGOU que lleva 16 años estancado “y que tanta falta hace para ordenar nuestro pueblo, que tiene que ser fruto de una mayoría; así conseguiremos marcar el futuro crecimiento sostenible de una manera armónica y consensuada de todas las sensibilidades”. Como dato curioso y político a la vez, todos los concejales del Ayuntamiento son del Partido Socialista.

Solo dos kilómetros cuadrados

La localidad cuenta con apenas dos kilómetros cuadrados, pero ello no es óbice para que cuente con el suficiente patrimonio como para afrontar el futuro con la vista puesta en el turismo y la cultura.

En esa lista se encuentra el dolmen de Montelirio, que asombra a investigadores por las piezas arqueológicas encontradas en su entorno y en el que la comunidad científica internacional tiene especial interés por la relevancia del hallazgo. Descubierto en 1998, pertenece al mayor asentamiento de la edad del cobre (3.000 a.C.) descubierto hasta ahora, con unas 500 hectáreas. Alberga un número incalculable de estructuras prehistóricas. En 2007 la integridad del yacimiento fue declarado Zona Arqueológica con la categoría BIC (Bien de Interés Cutural).

Sin embargo, se desconoce qué planes hay para este yacimiento. El Ayuntamiento reclama que la Junta de Andalucía apueste por él e invierta en Castilleja de Guzmán para poner en valor lo que ellos consideran una joya cultural.

Por otro lado, están los jardines de Forestier y el Palacio de los Guzmanes. Se trata de una belleza botánica, fruto del ingeniero forestal y paisajista del que coge su nombre, y es conocido popularmente como el parque de María Luisa del Aljarafe. El antiguo Palacio de los Condes de Castilleja de Guzmán, Hacienda de la Divina Pastora y los Jardines de Forestier están recogidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural desde 2005.

Al igual que el Dolmen, la inversión a realizar es tan grande que nuevamente desde el Consistorio miran al compromiso de otras Instituciones para marcar una estrategia sobre los mismos. Están cerrados al público actualmente, y abrirlos es el reto.

Reto pendiente: aprobar un presupuesto

A la hora de plantear los retos a corto y medio plazo de Castilleja de Guzmán, María del Mar Rodríguez se detiene en que "el engranaje administrativo, en el que la prestación de servicios y suministros o no se ha regulado nunca o no se regula desde hace muchos años, hace que cada acto administrativo sea una odisea. Sin ir más lejos, trabajamos ahora con el presupuesto prorrogado del año 2014, ya que en el anterior mandato no presentaron ni un solo presupuesto para su aprobación. Estamos trabajando duro para regular esos servicios y que podamos avanzar de una manera ordenada y lógica como cualquier otro municipio”.

Ahora, toca plantear un modelo de pueblo sostenible y que ofrezca a sus vecinos y vecinas la prestación de servicios como instalaciones deportivas, sociales, limpieza viaria o políticas medioambientales y juveniles. “No queremos empezar por el tejado, no queremos hablar de grandes proyectos, que sí tenemos en mente, pero entendemos que es más responsable hablarles a nuestros vecinos de la prioridad que tenemos, que no es otra que ofrecerles unos servicios públicos de calidad. Es nuestro objetivo poner unos cimientos sólidos, fuertes y firmes en el presente para poder llegar a ese modelo de pueblo que todos deseamos en el futuro”.