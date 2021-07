La Junta convoca la concesión de ayudas al deporte no olímpico con un presupuesto máximo de 200.000 euros

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación y Deporte, tras una resolución el 2 de julio, ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas destinadas a deportistas y entrenadores con la condición de alto nivel o alto rendimiento de Andalucía, con méritos en pruebas no olímpicas y no paralímpicas: Ayudas al deporte no olímpico (AND).

Según ha indicado la Junta en un comunicado, la convocatoria tiene un presupuesto máximo de 200.000 euros y se adscribe al Programa de apoyo al deporte no olímpico y no paralímpico, que está gestionado por la dirección general de promoción deportiva, hábitos saludables y tejido deportivo de la Consejería de Educación y Deporte.

Los beneficiarios de estas ayudas serán deportistas y entrenadores o técnicos que hayan accedido por la vía ordinaria a la condición de alto nivel (AN) o alto rendimiento (AR) de Andalucía, y que hayan sido incluidos en las relaciones de Deporte de Rendimiento de Andalucía correspondientes a 2019 o 2020.

Igualmente, deben acreditar la consecución de un mérito deportivo en dichos años en pruebas deportivas oficiales federadas de modalidades reconocidas por la administración deportiva, pero que respecto al año de esta convocatoria no formen parte del programa oficial de los próximos Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Juegos Olímpicos de Invierno y Juegos Paralímpicos de Invierno.

La finalidad de estas ayudas es "estimular el desarrollo y mantenimiento de las actividades propias de deportistas y entrenadores de Rendimiento de Andalucía, con el objeto de colaborar en el mantenimiento o la mejora del rendimiento deportivo", ha señalado la Junta.

La cuantía económica de cada ayuda estará comprendida entre un importe máximo de 3.500 euros y un importe mínimo de 750 euros. El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de su publicación en el BOJA.

Las solicitudes deberán cumplimentarse exclusivamente a través de la web de la Consejería de Educación y Deporte, en la dirección 'www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/oficina-virtual'.