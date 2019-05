Bienvenido, Josenri

Desde que Francisco Franco nombrara al general Mohammed ben Mizzian, capitán general de Galicia, no se recuerda un nombramiento más estrafalario. El gobierno de Moreno Bonilla lo ha hecho, Enric Millo es el nuevo secretario general de Acción Exterior. La derecha no deja nunca tirado a los suyos, ni sus facciones, en este caso, el gobierno andaluz “sorayea”, en realidad lo hace desde que se formó.

A partir de ahora, el gobierno andaluz estará muy desengrasado, pero no gracias a un producto tan local como El Milagrito, el gran quitamanchas y desengrasante autóctono, sino a otra marca alóctona, Fairy. Habrá que acostumbrarse, como hicimos con Juanma. Moreno Bonilla era nombre de árbitro, por eso, poco a poco, con insistencia de sus mentores y asesores, y socorro de los más beneficiados, se va imponiendo Juanma. Millo será Josenri, porque Enric suena mucho a su historia reciente, no me refiero a sea de Tarrasa, que de allí hace ya lustros que tenemos siempre a alguno al lado, si no que lo pregunten en el barrio sevillano del Cerro del Águila, donde un día estuvo ubicada HYTASA. Allí entienden mucho de quitamanchas y paños.

En este gobierno lo mismo se lava más blanco a la ultraderecha que se desengrasa y quitan las manchas de las promesas y los discursos. La derecha española no está cómoda con el estado de las autonomías y ha hecho batalla de la supresión de las relaciones exteriores de los gobiernos autónomos, porque eso es competencia del Estado, pero mire por donde, al primer taponazo, zurrapa. Eso para Catalunya, para Andalucía no cuenta, va Moreno Bonilla y nombra a un señor de Tarrasa, pero de Soraya, que allí saben mucho de eso y quién va a saber de eso aquí en Andalucía de entre las derechas autóctonas, tan poco viajadas.

Supongo que vendrá a la Feria de Sevilla, bautismo de fuego para los forasteros y luego a caminar en romerías, otras ferias y saraos identitarios, una inmersión en lo andaluz, ya que el hombre vendrá totalmente inmerso en catalanidad, que eso es lo que dicen las derechas que pasa en Catalunya. Por mí, bienvenido Enric, pero no nos hace falta el Fairy.

La encuesta de INVIMARK para la Sexta, publicada recién, dice que quienes más se arrepienten de haber votado al que fuera en las pasadas elecciones, son los votantes del PP. Un diez por ciento afirma que cambiaría el voto. Las demás derechas mantienen su voto y, más aún, las izquierdas.

No me extraña, además de estrafalaria, la derecha del PP es veleta: culo veo, culo quiero. Grouchomarxistas en estado puro, si no te gusta esta ideología y esta campaña, te pongo otra. De ofrecer un puesto en el gobierno español a la extrema derecha a mandarlos al infierno de la ortodoxia radical de las derechas hispánicas.

Pero, claro, veletas e incoherentes. Que sean de extrema derecha no significa que no se gobierne con ellos en Andalucía, ni que no vayan a pactar en aquellas comunidades autónomas o ayuntamientos que se pongan a tiro electoral .

La derechita cobarde, más la derecha naranja, más la untraderechita facilona, no van a poner en peligro el gobierno de Andalucía. Lo curioso de todo, es que los tres, según la encuesta citada más arriba, son los más partidarios de un gobierno de PSOE con Albert Rivera; los más de ellos, casi un 70%, los votantes del catalán Rivera.

Mientras, nervios por todas partes, inquietud, la misma encuesta dice que el 37%, los más, prefieren un gobierno progresista, de la mayoría de la moción de censura. Es urgente esperar a las elecciones próximas, no habrá movimientos claros antes. Ni se esperan turbulencias gubernamentales andaluzas, ni porque esté y exija la extrema derecha que tanto disgusta ahora a Pablo Casado, ni porque “sorayee” en los nombramientos : Josenri ya es de los nuestros.