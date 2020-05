Entre Horacio y Merkel: los equidistantes

Ha causado sensación en España lo que no tiene nada de sensacional, a saber, que la canciller de un país democrático, Angela Merkel, se posicione abiertamente contra la extrema derecha. Sin término medio, enfrente. Como no tiene nada de sensacional que un periódico como The New Times advierta de los peligros de la extrema derecha española, como tampoco que la prensa más prestigiosa de EEUU esté seriamente concernida y activa contra el racismo de Trump, y revistas jurídicas como Jurist se hagan eco de la creciente comparación de la presidencia de Trump con el Tercer Reich.

No cabe equidistancia en defensa de los derechos humanos, como tampoco en defensa de la libertad contra el fascismo. Y sin embargo, España. La equidistancia de políticos, periodistas, intelectuales y cultos se ha convertido en la bandera de conveniencia de la clase estable a toque de cornetín. Domina una inquietud con el Gobierno, transformada en equidistancia, se huele el peligro, no sé de qué. Como si los gobiernos duraran para siempre, nunca más se vayan a celebrar elecciones o quizá temiendo que cuando las haya, el Gobierno actual vuelva a contar con la mayoría ciudadana.

Además, se pretende justificar que situarse a medio camino entre la crítica legítima al Gobierno y la aceptación de la extrema derecha y su loca carrera es una posición legítima. Le podrían preguntar a Merkel, o simplemente consultar la historia. Esa historia que habla del papel ruin de los equidistantes en la ruina de la República de Weimar y el advenimiento del nazismo.

Naturalmente que no hablo de los que ya son o simpatizan con la extrema derecha. Esos son coherentes. Hablo de la equidistancia como kit de supervivencia o velamen favorable a la corporación a la que se sirve. Sea económica o mediática.

Hablo de los que practican y en otras ocasiones han practicado en sentido distinto –el kit– la técnica de bustrófedon. No es un medicamento contra el coronavirus, es una manera griega clásica de escribir un renglón de izquierda a derecha y el siguiente de derecha a izquierda. El bustrófedon es toda una metáfora de los tiempos que corren o que soplan. El periodista gaditano Fernando Pérez Monguió lo dice con sabiduría jandeña: "Del Levante al Poniente sin despeinarse". Y sin horquillas y mucho fijador o gomina, les prometo que cuesta hasta sin pelo.

Y dicen que es que han leído a Horacio y su constelación de tópicos literarios mal leídos y peor mascados pero, eso sí, llevados a su dominio existencial: el kit. Por eso de que en el término medio está la virtud. Mentira, ni en el término medio está la virtud ni Horacio dijo eso. Aurea mediocritas: el arte de vivir en la comodidad, sin compromisos arriesgados, que es otra cosa. Lo que ocurre es que la equidistancia esconde, en muchas ocasiones, un acercamiento real o una justificación al extremo derecho, una inconfesable cobardía. Un carpe diem, la conveniencia de disfrutar de cada día –el kit– volviendo a Horacio.

Mark Thompson, director ejecutivo de NYT corporation y durante años director general de la BBC, lo decía: "No debemos caer en la trampa de dar por sentado que las opciones óptimas siempre se encuentren en el punto medio de cualquier batalla política". Tuvo y tiene el mérito de tener que luchar cada día con la extrema derecha institucional o no.

Equidistantes o no, tendremos que vivir de otra manera. La historia de Viriato debería estar muy presente. Habrá dificultades, menos dinero y más esfuerzo; no sé si incluso tocará la sencilla felicidad del campesino, el beatus Ille.

Habrá menos recursos, sin duda, pero la dignidad reboza en los almacenes de la conciencia de cada uno. Me quedo con la aspiración de Ricardo Darín: desayuno, almuerzo, cena y dos duchas de agua caliente. No es un clásico griego pero tiene el tesoro de la dignidad.