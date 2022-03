En el país de los telediarios, crecen las cordilleras de bajas colaterales: montículos de niños despedazados, ya saben, afluentes de civiles arrastrados por la caudalosa riada de la guerra, valles de lágrimas, dunas móviles de refugiados, matorrales de miedo. Luego, soldados y milicianos, bloques de viviendas y hospitales maternos, la propaganda aullando por los altavoces del ciberespacio como también lo hacen las alarmas de los bombardeos.

Entretanto, en una nación como la nuestra, que parece más rica en el uranio de la retórica que en el cereal de la ética, los virólogos que en un plisplás cursaron la efepé de la vulcanología, ahora ensayan su trabajo fin de master en política internacional y geoestrategia. Perros ladradores pero nunca mordedores, arreglamos el mundo desde la barra de un bar o desde un plató que, como la venganza, siempre se sirve frío.

Así que mientras caen las bombas, discutimos si la causa del conflicto, la tuvieron los tirios o los troyanos; el supervillano Vladimir Putin; como si fuera el doctor No acariciando eternamente a un gato de Angora; la maléfica OTAN como títere del Pentágono estadounidense; el fantasma del Pacto de Varsovia, el bueno de Gorvachev o el malote de Trump; el Fumanchú de turno en Pekin, o quizá Fantomas disfrazado de Macrom. Imagino a los senadores del Imperio Romano debatiendo estos mismos extremos en el foro mientras ya se oían por el Ponto Euxino los cascos de los caballos de Atila.

En la retaguardia del conflicto, parecemos los figurantes de una fiesta en la academia de West Point, en los viejos westerns indios, un par de secuencias antes de que el general Custer masacre a los Siux o los Siux lo masacren a él

La guerra es la muerte de la mujer embarazada que sufrió, como tantas otras y tantos bebés, el ataque al hospital materno infantil de Mariupol, pero también el diputado que recorre las calles de Kiev con un subfusil, el huérfano que ahora viaja, por fin, en un coche, no se sabe hasta cuándo, hacia el país de sus antiguas vacaciones. Al otro lado de la mapa de la tragedia, ni demasiado lejos ni cerca de nosotros mismos, la guerra son las colas en las gasolineras de Gibraltar y las bombonas de gas butano agotadas en las de Tarifa.

En la retaguardia del conflicto, parecemos los figurantes de una fiesta en la academia de West Point, en los viejos westerns indios, un par de secuencias antes de que el general Custer masacre a los Siux o los Siux lo masacren a él. Los fugitivos salen a millones del polvorín de Eurasia, y hay quien se pregunta que por qué no les dimos el mismo trato a los sirios, entre directivas de la vergüenza y naufragios en Lesbos. Pero hay quien se responde todavía que debiéramos darles aquel mismo trato infame, porque en la Unión Europea siempre tuvieron mayor y mejor acogida los verdugos que sus damnificados.

“¿Por qué no nos prestaron tanta atención entonces?”, se pregunta una mujer de luto en Donbas, desde 2014. “No pasarán”, gritan en un rudimentario español los milicianos de Kiev: ¿no trae mala suerte ese querido eslogan?. Han pasado todos los totalitarismos por encima de las trincheras de la civilización y seguirán pasando, presumiblemente, en un tiempo en el que, a pesar del cambio de siglo, la razón de la fuerza sigue venciendo a la fuerza de la razón.

Entretanto, cierran sus mostradores de las estepas rusas McDonalds y Zara, supongo que a regañadientes, la muchachada y los jugadores de hockey lucen la Z que dicen que significa “para la victoria”, como si la única victoria de cualquier guerra no correspondiese siempre a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Como la “V”, que no es la de los marcianos en la célebre serie televisiva, sino la de “la fuerza en la verdad”, como si la verdad no fuese caso una madre moscovita preguntándose si su hijo habrá caído ya en ese frente lejano y despavorido.

Mientras caen las bombas, la Unión Europea responde con su artillería de sanciones con balas que a veces disparan sobre sus propios pies comunitarios. Sin embargo, las eléctricas se forran y los sucesores de Mao han sacado las colchas al balcón para ver pasar a ese numeroso Medinaceli de tullidos, de familias ateridas por el frío y el pánico en las estaciones de metro y en los aparcamientos subterráneos, pero también en las bolsas, en el precio de los supermercados, en qué hacemos cariño, ¿salimos o no salimos de vacaciones este verano?.

La guerra es dinero que cambia de manos. La guerra es el llanto, que debiera ser colectivo. La guerra es la oratoria de la guerra, que imprime ya todas nuestras conversaciones, como la propaganda bíblica de Abel y de Caín, como un Goya a garrotazos, como un Guernica repetido. La guerra son estas palabras que, me temo, también están manchadas por la sangre indeleble de la impotencia, por el escalofrío del fracaso, por la incertidumbre de quien no sabe qué haría si alguna vez invadieran lo que considera su tierra –que no es una bandera sino una larga colección de rostros amigos--, ese país que ojalá nunca sea el que arde ahora en todos los telediarios. En los tiempos que corren, uno no sabe si apuntarse a primero de Kaláshnikov o a cuarto de diplomacia. O cursar ambas carreras por si acaso. Mientras caen las bombas.