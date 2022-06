El efecto dormidera

Qué caló, ya está aquí nuestra querida amiga de siempre. Camino de Almuñécar paso por Málaga en dirección a Motril. Los apartamentos y urbanizaciones trepan como enredadera por el monte. ¿Hasta dónde? Conocí estos parajes hace mucho; aquella carretera era un infierno y el paisaje paradisíaco. Hoy desde la autovía se averiguan restos del trazado antiguo de la carretera de la muerte, la de la Desbandá. Aquellos miles de andaluces, ancianos, mujeres y niños vagan en su espíritu ametrallados por la horda fascista. Los andaluces de ahora vamos a morir a ladrillazos; cosas del modelo. Empiezan a verse algunos invernaderos.

Por esta parte no está el fuego, la Sierra Bermeja queda hacia el oeste, informo a los forasteros. La desgracia, otra vez, plató de unos políticos irreverentes y de unos gobernantes ineficaces. Moreno Bonilla no solo despidió bomberos forestales: devolvió dineros para los cuidados del monte a la UE por falta de planificación. Así y todo presume de acabar con el fuego.

Si Moreno quiere suerte que no sea la de la vaca, ya mayorcita, vaca vieja se dice ahora. Con ella perdió y subió la extrema derecha

Ha aparecido Moreno Bonilla en un cartel junto con el Rey con un juego de palabras fruto de la imaginación de sus genios de campaña. Monarquía, dice incluso la prensa anglosajona, que se cae a pedazos; y sale ahora el PP a echarle una mano utilizando su imagen. No la van a tumbar los republicanos ni un PSOE con sus dislates. Serán los propios monárquicos.

Antes de recurrir al Rey, Moreno se ha reencontrado con una vaca. Moreno es un hombre tranquilo, sin sobresaltos. Dice que es la misma que le dio suerte para ganar las pasadas elecciones. Se equivoca, no la vaca; él no ganó las elecciones, las ganó y las perdió el PSOE. Si quiere suerte que no sea la de la vaca, ya mayorcita, vaca vieja se dice ahora. Con ella perdió y subió la extrema derecha. Parece que a la vaca no la ha visto en estos casi cuatro años.

Escucho por estos lares turísticos ecos de la Gran Dimisión de los camareros, faltan. Dicen los empresarios que es que no quieren trabajar y que la nueva ley, además, no les permite hacer como hasta ahora, es decir, explotarlos. La receta ya la dio Joe Biden: pagadles más. Y me pregunto por eso del modelo y el éxito del turismo. Qué clase de modelo, qué clase de industria del futuro es aquella que no paga a los trabajadores por darle de comer a los turistas, suficiente para poder dar de comer a sus familias.

El PP sigue durmiendo a los andaluces y entre ellos parece que ha conseguido también dormir a los votantes del PSOE

El PP sigue durmiendo a los andaluces y entre ellos parece que ha conseguido también dormir a los votantes del PSOE. Espadas quiere que los andaluces lo conozcan, una tarea que se antoja tardía. También espabilar a los suyos, movilizar a sus ediles. De todas maneras anda con fuerza y confianza. La calle empieza a hablar, no solo las encuestas.

Canal Sur, la nuestra, se suma al efecto dormidera, los debates provinciales van a ser en diferido y a las doce de la noche. No quieren que sepas, pienses y decidas. Los toros, la caza, las fiestas, los niños prodigio y los amores tardíos que no falten, ni las misas de los obispos preconciliares.

Falta saber si en el próximo gran debate, después del fracaso precedente, estará la señora alicantina. Habrá cambios, el PP no está muy satisfecho con su perfil. Además tendrán las derechas que esgrimir mejores argumentos. Las izquierdas en el primer debate estuvieron mejor.

Dormir es el modelo de los que gobiernan, así siempre les ha ido bien en Andalucía a todos: un pueblo dormido o, al menos, acostado, pero no en el sentido de Caballero Bonald. De todas formas no echaremos de menos a la alicantina, en todo caso a la ensaladilla de la Alicantina de la Plaza de El Salvador, empadronada desde siempre en Sevilla.