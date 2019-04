Español medio frente a molinos de viento

Semana de doble debate. La previa a las elecciones el domingo 28A. Doble oportunidad de oír a los candidatos. Será sin el neofascista Vox que, por ley, no puede acudir porque carece de diputados, como el animalista PACMA, pero que en la táctica de otros neofascistas como Bolsonaro usa la exclusión para ir de víctimas mientras rechaza debates –andaluces- a los que sí puede asistir. Los debates son una conquista democrática para forjarse criterio. Me cuesta creer, sin embargo, que la alta tasa de indecisos se deba a que no esté claro el gran desafío a los ciudadanos.

Alguien nada anti-sistema ni revolucionario como la OCDE, "el club de los 36 países ricos", alerta de la reducción de la clase media. Un retroceso en el nivel de vida general, simultáneo al enriquecimiento de las rentas más altas. Dentro de la Unión Europea, el país más afectado por la reducción de la clase media es España, subraya el New York Times con datos de la OCDE y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aquí el 1% más rico gana 10% más que hace diez años mientras el resto se resiente.

Llevan al papel nuestra experiencia de cómo desde la crisis de 2008 y la estafa de recortes y austericidio para dar el dinero de los contribuyentes a los banqueros, ha empeorado la vida de los trabajadores de tantos sectores: construcción, automoción, sanidad, educación, periodismo, justicia, investigación, agricultura, ganadería, pesca… Un suma y sigue que se extiende por el turismo, los seguros y amenaza hasta a los empleados de la banca rescatada. Empeoran salarios y horarios, se destruyen puestos de trabajo, se deterioran los que quedan: más temporales, a media jornada, por horas, falsos autónomos, freelance.

Todo esto lo sabemos. Como sabemos, porque la Junta de Andalucía de las tres derechas lo ha hecho "sin complejos" -"sin vergüenza" en plena campaña de las generales, que la receta de PP+Ciudadanos+Vox es bajar impuestos a los ricos. Su tan cacareada "revolución fiscal" consiste en:

1/Eliminar, por alta que sea la herencia, el impuesto de Sucesiones de padres a hijos, en beneficio del 2% más rico de la población.

2/ Reducir el impuesto por Donación en vida de padres a hijos, así que:

- Si hasta hoy por 10.000€, se pagaban 782€ en impuestos, ahora son 7,82.

- Si para la donación de 60.000 euros iban a Hacienda 6.258,48, hoy van 62,58€.

3/Bajar 3 puntos del IRPF autonómico a quienes ganan más de 120.000€/año.

Es clarísimo cómo PP+Ciudadanios+Vox saquean la recaudación para servicios públicos con el fin de enriquecer a las grandes fortunas. Si a ello unimos la agresividad belicosa con que sus líderes actúan –como todo el neofascismo anti-europeísta emergente-, enfrentando a ciudadanos, construyendo enemigos donde no los hay: migrantes, independentistas o nacionalistas, feministas y maltratadas a las que llaman denunciantes falsas, LGTBI, gente de izquierdas, republicanos, víctimas del franquismo, historiadores y juristas que condenan la dictadura, ¿de verdad medio país está dispuesto a dar el Gobierno a quienes ponen en riesgo sus derechos, intereses y porvenir de convivencia?

El dilema electoral

Más bien creo que el dilema es consecuencia de décadas del PSOE, con su rama más conservadora, la andaluza, en cabeza, predicando que no había margen de maniobra frente al ultracapitalismo global. Ante ese derrotismo, hasta de quien quizá ha sido el mejor presidente, Zapatero, salimos a la calle tantos tan diferentes el 15M de hace 8 años. No se ganó el Gobierno y hoy los neocon redoblan la apuesta con líderes y partidos más extremos.

Pero, ¿acaso esto no pasa porque la nueva izquierda desde Unidas Podemos, Compromís, Las mareas, Ahora, Actúa, Ganemos... hasta el PSOE sanchista, están hechos de gente más de la calle, menos cuadro de aparato?

Supervivientes: los de Pablo Iglesias de las cloacas del Estado y los de Pedro Sánchez, del boicot del poder económico-mediático-partidista. La posible alianza de izquierdas de España encarna, este 28A clave, la oportunidad de salvar derechos y libertades para la mayoría social, como en Europa lo encarna un ecologismo ascendente y en EEUU demócratas que, desde Bernie Sanders, no temen actuar como socialistas (sin duda Alexandria Ocasio Cortez, ¿también Pete Buttigieg?)

La pregunta el 28A es: ¿creemos los españoles que aún hay esperanza de que una coalición de izquierdas refuerce al timón del PSOE a su ala más progresista para servir, todos juntos, a los intereses de la ciudadanía?

La grandeza del Quijote

En esta España que tanto símbolo reivindica se evita al mayor símbolo español: 'El Quijote'. Cuando no se ridiculiza su aspiración a una vida más heroica y digna de ser vivida (usos de "quijotismo", "quijotesco"). Tantos supuestos defensores de esencias patrias, sobre todo que cabalgan, y no se les cuela en la boca, entre cides y pelayos, el ingenioso hidalgo de la tan rural y vaciada La Mancha. Un idealista, sí –buenista le espetarían esos curas y barberos que hoy quemarían sus libros de nuevo-. Pero también responsable de un enorme logro práctico, como me descubrió en esta entrevista el escritor italiano Marcello Fois:

"Don Quijote es la gran aportación española, no a la literatura sino a la humanidad. Su legado es enseñar que basta uno para cambiar el universo. Porque el universo realmente cambia porque él cree haberlo cambiado. Cambian las conductas de los demás, todo alrededor con su sola acción. Otros pueblos hemos hecho otras aportaciones. Pero esta de los españoles es inestimable. No hay nada igual".

Cuatro siglos han pasado. ¿Nos creemos nuestra grandeza o nos achantamos?