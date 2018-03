No olvidéis este día. Porque llegarán otros. Llegarán las semanas, los meses. Y os dirán de nuevo que no podéis, que no debéis, que no sabéis. Que no tenéis derechos. Muchos pensarán que la ola desbordada ya ha pasado, y que todo ha vuelto a su lugar, como dios manda.

Querrán volver a trataros como un jarrón chino delicado. O como animales indomables pero interesantes para tenerlos en jaula. Querrán simular que os respetan. Querrán disimular. Sin percibir quizás que efectivamente el agua siempre encuentra su hueco. Y que si el agua desborda es porque se le habían puesto trabas. Y así, cuesta más o menos, pero el camino del agua es imparable. Y el feminismo se ha colado por las rendijas. Y se ha puesto sobre la mesa política de la mano de las personas y ya no podrán volver a dedicar apenas un minuto a un tema como la violencia de género en un debate político. Ya no se podrá hablar de cuidados sin implicar a los hombres. Ha entrado en los bares, en las escuelas y, sobre todo, en las casas.

Porque, como la democracia, la pelea por la igualdad es diaria. De lo pequeño a lo grande. En la cocina y el dormitorio, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Algo real. Cierto.Y quiero creer que vosotras ya lleváis las lentes de género incrustadas, esas que han ido construyendo las que nos han precedido.

Y de nuevo, querrán que os enredéis en el dedo en vez de mirar la luna. Que hagáis un alto en el árbol para no dejaros ver la grandeza del bosque. Pero entonces, habrá un recuerdo en algún cajón de la memoria que os devuelva a este día. Estar detrás de una pancarta más grande que vosotras. Carteles, frases y canciones. Alegría. Lazos morados. El agobio de estar rodeadas de gente y no poder moverse. Un rato a hombros. Un bocadillo de tortilla. Pintura en la cara. La emoción de nuestras mayores. La potencia de las más jóvenes. Y miles de mujeres. Y miles de hombres. Y un padre. Y una madre. Un grito: “no tenemos miedo”. Algo, que cuando menos os lo esperéis, reactive un resorte que os ponga de pie de nuevo. Que os recuerde que “somos”. Que no os deje caer.

Por eso, no olvidéis este día. Porque vendrán más. (dedicado, como siempre, a mis hijas)