El amor a la patria en tiempos de pandemia: posibilidades y límites

En medio de la inmensidad y del apremio de las necesidades que la pandemia del coronavirus está planteando a nivel personal, familiar, local, regional, estatal y global, cuesta aclararnos acerca de a quién nos debemos principalmente desde un punto de vista moral. Se oye a algunos hablar de la necesidad de una gobernanza global ante un reto de escala también global pero lo que de verdad vemos predominar, de momento, es la política de “tonto el último” entre Estados que tratan de abordar la crisis pensando fundamentalmente en términos de intereses nacionales, salvando las vidas de sus nacionales y sus finanzas. Incluso dentro de los Estados, teniendo en cuenta el desigual grado de incidencia del virus en unas regiones y otras, algunos dudan entre saber si es legítimo o no, o incluso si es de obligado deber, ayudar a las regiones o ciudades más duramente afectadas aunque eso suponga la merma de recursos propios. Pocos parecen dudar sin embargo, de que nuestra obligación primaria se debe a los que tenemos más cerca, a los más allegados, a modo de círculo concéntrico, empezando por nuestra familia, nuclear y extensa, siguiendo por nuestros vecinos del barrio y nuestra ciudad. ¿Podemos tachar esto último de insolidario o cuanto menos de defectuosamente solidario? ¿Debiéramos pensarnos más bien como ciudadanos del mundo cuya lealtad primaria se debe a la humanidad en su conjunto? En definitiva, ¿es moralmente reprobable que “nuestros” muertos nos duelan más?

Como en tantos escenarios de verdadera complejidad moral e institucional, no nos debe sorprender que las respuestas tengan que ser igualmente complejas y matizadas y que debamos, como línea de máxima, tratar de apartarnos de simplismos o falsas dicotomías. Respiren los lectores. Es perfectamente normal, e incluso deseable, que “nuestros” muertos nos duelan más. Pero eso no significa ni que la vida de los demás cuente menos, ni que nuestras obligaciones morales se limiten al círculo de los allegados. Tampoco prejuzga si, desde un punto de vista de la gobernanza, tenga más o menos sentido abordar algunas cuestiones de forma local o global.

La pregunta acerca de los confines de nuestras obligaciones morales es una pregunta que ya ocupó abundantemente a nuestros clásicos. Reconocía Plutarco (Moralia, Cap. IV. 24: sobre la Fortuna o Virtud de Alejandro Magno) que debíamos considerar a todos los seres humanos como a nuestros compatriotas y vecinos. Pero, ¡ojo!, Plutarco usaba las categorías de compatriotas y vecinos, no hablaba ni de una patria ni de una vecindad global. En realidad los estoicos insistían en que para ser un ciudadano del mundo no era necesario que uno renunciara a su identidad local, identidad que podría ser una fuente enorme de riqueza en la vida. No se trataba pues de abolir formas locales o nacionales de organización política ni de crear un Estado mundial. Pero sí se trataba de reconocer que los seres humanos debemos nuestra principal lealtad no a un gobierno en concreto sino a la comunidad moral compuesta por la humanidad en su conjunto.

En estos días nos hemos emocionado ante las expresiones de solidaridad individual y vecinal que han surgido de forma espontánea para cuidar no solo a nuestros familiares (eso se da por descontado) sino a las personas de nuestro entorno con necesidades especiales. Hablo de cientos de ciudadanos, y sobre todo ciudadanas, fabricando en sus casas mascarillas de protección; de vecinos llevando alimentos a otros vecinos de alto riesgo; hablo de empresas textiles donando tejido para su fabricación; hablo del sector de la hostelería facilitando excedentes de alimentos y uso de espacios, y de clínicas privadas involucradas en la distribución del material sanitario en residencias. Esta generosidad local es sencillamente maravillosa y nos enaltece como seres humanos. Se ve movida por la empatía, siendo a su vez la empatía un sentimiento que se ve facilitado por la cercanía geográfica, pero también por la identidad compartida y por la sensación de interdependencia entre quienes se saben parte de un destino común. Apelar, en ese contexto, a la necesidad de que nuestra solidaridad no se quede reducida al seno del barrio, la ciudad o la Comunidad Autónoma, sino que abarque a todos nuestros compatriotas, más allá de cualquier consideración, es apelar al patriotismo cívico en su mejor sentido. Por eso está bien que desde Andalucía o Galicia se mandaran respiradores y otro material sanitario a Madrid. Y por eso nos debe entristecer que no hayan sido muchas las voces de los mandatarios políticos que, en el contexto de creciente polarización política ante las críticas vertidas contra el gobierno central por la gestión de la crisis, se hayan atrevido a recordarnos ese patriotismo cívico y sí que algunos hayan querido aprovechar la crisis para avanzar en sus causas independentistas y partidistas.

Cada tarde a las ocho se llenan los balcones de España de ciudadanos que aplauden al unísono para agradecer a los más expuestos y a los más sobrecargados: a nuestro personal médico y nuestras fuerzas de seguridad centradas más que nunca en el concepto de seguridad humana. Ondean banderas patrias de algunos balcones, y en casa nos permitimos rebasar el nivel de decibelios para que en nuestra plaza en el centro de Sevilla suene el himno de España para recordar que este es un reto de toda la ciudadanía, que debemos estar unidos como patria más que nunca, que al vivir confinados en nuestras viviendas día tras día estamos cumpliendo con un deber patrio también nosotros, y que no podemos quedarnos en la esfera de lo local sino que debemos esforzarnos por empatizar con los compatriotas más necesitados (más allá de los signos políticos de sus gobiernos o cualquier otra consideración). En definitiva, tratamos de reapropiarnos, en aras del deber y la solidaridad cívicas, de un símbolo patrio, cosa que a mi entender los espíritus progresistas de nuestra querida España no hemos sabido hacer suficientemente hasta la fecha.

Dicho esto, conviene recordar que nuestras obligaciones morales no se limitan a lo que marcan las fronteras estatales a pesar de que gestos como los de la donación de material médico chino o el envío de médicos cubanos a Italia hayan sido prácticamente anecdóticos. Y es que se cuentan con los dedos de la mano quienes en este contexto intentan que recordemos eso que los estoicos nos recordaban: que nuestra lealtad moral lo es frente a cada ser humano del planeta. Por eso nos toca recordar a nuestros gobernantes su obligación moral de atender a las necesidades imperiosas de los españoles pero también a las que se van a plantear y se están planteando en Estados que van a enfrentarse al reto con sistemas de sanidad mucho más precarios y con recursos mucho más exiguos, en un mercado global en el que los productos médicos necesarios se han convertido en bienes escasísimos. Por la misma razón tenemos el derecho a pedir que nos ayuden a los países que por una cantidad de factores (incluyendo el hecho de que la pandemia nos ha llegado antes y con menos experiencia y preparación que a muchos otros) nos vemos más severamente afectados, como Italia o España en el marco de la Unión Europea. Los españoles no debemos perdernos en un juego tan humanamente comprensible como finalmente estéril como es el del debate infinito acerca de lo que se hubiera podido hacer y no se hizo y en un ejercicio obsesivo de atribución de responsabilidades. Si lo hacemos damos munición a quienes, desde afuera, prefieren soslayar sus obligaciones de solidaridad internacional, aludiendo a su superioridad y poniendo el énfasis en todo lo que se hubiera podido evitar y no se evitó, en vez de en todo lo que, en ningún caso, hubiéramos podido evitar los más gravemente afectados.

Cuestión distinta es la del nivel de gobernanza desde el que se deba gestionar la pandemia. No se trata, para quienes defendemos la posibilidad de conciliar el patriotismo cívico y las obligaciones morales de alcance general, de proclamar necesariamente la muerte del Estado en aras de un gobierno mundial. Repito, el orden de Estados, bien entendido y sobre todo en algunas de sus conformaciones (como el Estado social de derecho), ha ampliado las capacidades de la solidaridad interpersonal mucho más allá de cualquier otra forma de gobierno conocido hasta la fecha. Y, hoy en día, la idea de un Estado global se acercaría mucho más a la de una economía global insolidaria que a la de una democracia global equitativa, pues sería complicado pensar que los que se encuentran hoy en posición de hegemonía económica e ideológica no la impusieran sobre el resto. La lección que creo que debemos sacar de todo esto es otra, pero es importante: son de naturaleza cada vez más global las amenazas a los bienes públicos más necesarios para la supervivencia de la especie (salud pública o medio ambiente habitable). Estos retos globales sólo pueden abordarse desde la multigobernanza que resulte de unas instituciones globales fortalecidas, por supuesto, pero también desde la disposición que las distintas instancias de gobierno, desde las más locales hasta las de mayor ámbito geográfico, muestren al diálogo y a la cooperación. De lo contrario, se seguirán ganando elecciones dentro de cada Estado, pero continuaremos perdiendo horizonte todos.