El director de la radio televisión andaluza pide "disculpas" por la omisión de la sentencia de la Gürtel en un informativo

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha pedido este miércoles públicamente "disculpas" por el "error" que, según ha reconocido, se produjo el pasado 14 de octubre al no incluirse en el informativo 'Noticias 2' de Canal Sur Televisión ninguna información sobre la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirmó la anterior de la Audiencia Nacional sobre el caso 'Gürtel' que afecta al Partido Popular.

Ha sido en el transcurso de una comparecencia en la comisión parlamentaria de Control de la RTVA y de sus sociedades filiales en la que Mellado ha considerado "indefendible" ese "error" o esa "omisión" de dicha noticia, y ha explicado que a él mismo le "llamó la atención" que no se informara de esa sentencia en el 'Noticias 2'.

Por eso, según ha relatado, "nada más suceder esa situación", se dirigió "por teléfono a los Servicios Informativos de Canal Sur solicitando aclaración sobre ese asunto", y al día siguiente solicitó "información de forma oficial por escrito a través de un oficio interno".

Según ha subrayado, "es la primera vez en la historia" de Canal Sur que "un director general pide explicaciones de manera oficial por un asunto relacionado con un informativo, y con la petición y la garantía de que el tema se tratara en función de su importancia durante todas las ventanas informativas en los días siguientes, como así ha sido", según ha añadido.

Mellado ha explicado que la referida noticia sobre la sentencia del caso Gürtel "estaba en la escaleta" del informativo nocturno, por lo que "estaba prevista su emisión, pero una serie de circunstancias hicieron que se cayera junto a otras noticias de última hora".

En todo caso, se trata de "una mala praxis periodística", según ha opinado el director de la RTVA, que ha lamentado que "se tomó la decisión errónea de eliminar esa y otras informaciones, ya que no daba tiempo de emitir otras noticias previstas" en el informativo. "No es una excusa, estamos ante un error", ha insistido Mellado, quien, no obstante, ha defendido que "hay que valorar la capacidad de reacción" ante el mismo, y ha aconsejado a los parlamentarios que "no deben ver más intención que esa".

En esa línea, ha sostenido que no cree que tras esta "mala praxis" hubiera un "intento de manipulación", y "prueba de ello" es que la información "se emitió en el 'Noticias 1'", y "desde el día siguiente se ha dado toda la información que se podía dar sobre ese tema" de la Gürtel.

Mellado ha concluido indicando que este error le "duele especialmente como periodista" que es, y porque "deja en mal lugar el esfuerzo de la redacción día a día para sacar los informativos adelante", y ha finalizado pidiendo "disculpas" y reiterando en destacar que "ante un error se reaccionó".

En el turno de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Francisco Conejo ha incidido en denunciar la "falta de pluralidad e imparcialidad" en los informativos de Canal Sur hasta un "grado de obscenidad" como "no se había visto nunca en la cadena pública", y en esa línea ha sostenido que "los nuevos directivos de informativos, con la complicidad de Mellado como director general, están incumpliendo la Ley de la RTVA, la Carta del Servicio Público y el contrato programa vigentes cuando permiten esa burda manipulación en Canal Sur".

El diputado socialista ha afirmado que la referida sentencia de la Gürtel es "una de las noticias más importantes de la historia de este país", al ser "la primera condena a nivel nacional contra un partido político --el PP-- por corrupción", y por eso ha insistido en criticar que en Canal Sur "ocultaron y censuraron" en el informativo nocturno del día que se conoció "cualquier información" al respecto, y en el noticiero del mediodía sí se hicieron eco de ella, pero "en unos segundos en unas colas y diciendo que el Supremo le había dado la razón al PP", según ha reprochado.

Frente a ello, la diputada del PP-A Rosalía Espinosa ha puesto de relieve que, "por primera vez" en la comisión parlamentaria de la RTVA, el director del ente público "ha reconocido un error" y "ha dado explicaciones que jamás antes se habían dado" en la época de gobiernos socialistas, lo que, según ha defendido, representa "un cambio de talante, de rumbo, una forma diferente de hacer las cosas", así como un gesto de "respeto" a la propia comisión del Parlamento y a los ciudadanos.

"Es un cambio maravilloso para la RTVA", según ha defendido la parlamentaria 'popular', que lo ha ligado al cambio de gobierno en la Junta con la llegada al mismo del PP-A y Cs.

En representación de Ciudadanos (Cs), su portavoz adjunto, Fran Carrillo, ha dedicado parte de su intervención a reprochar al PSOE-A que traiga iniciativas al Parlamento que hablen de "manipulación informativa", algo que, a su juicio, "no es creíble" si viene de los socialistas, tras estar "30 años manipulando la RTVA". "PSOE y pluralismo no pueden ir en la misma frase", ha expresado en esa línea antes de valorar que Mellado haya reconocido el referido "error" en torno a la sentencia del caso Gürtel.

Finalmente, el parlamentario de Vox Manuel Gavira ha agradecido "mucho" las explicaciones ofrecidas por el director de la RTVA acerca de la omisión de la noticia sobre la sentencia del TS relativa al caso Gürtel, y se ha declarado "convencido" de que lo que ha expuesto Juan de Dios Mellado sobre lo ocurrido "es cierto".