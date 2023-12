Los primeros 280 millones de incentivos de Trade estarán disponibles a principios de 2024

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha abierto la consulta pública para las bases reguladoras de cinco líneas de incentivos empresariales gestionadas por Andalucía Trade, destinando 279,16 millones de euros cofinanciados con fondos europeos Feder.

Estas líneas, parte de un sistema de incentivos de casi 1.000 millones de euros hasta 2027, buscan potenciar la actividad empresarial en Andalucía, impulsar la internacionalización y respaldar proyectos emprendedores.

Tras la consulta, las convocatorias de ayudas estarán disponibles a principios de 2024, operando bajo el régimen de concurrencia no competitiva.

Durante la exposición pública, ciudadanos y organizaciones pueden enviar sus opiniones a 'financiacionempresarial@andaluciatrade.es'. Posteriormente, Andalucía Trade analizará y comunicará las decisiones, avanzando hacia la disponibilidad rápida de las ayudas.

Las líneas de subvenciones para desarrollo industrial incluyen proyectos de inversión, puesta en marcha de pequeñas empresas, apoyo a emprendedores y transformación digital, beneficiando a pymes, autónomos y empresas de economía social.

Además, hay una línea específica para I+D+i, destinada a proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, cofinanciada con el Programa Andalucía Feder 2021-2027. Esta línea está destinada a apoyar a pymes, cooperativas y sociedades laborales que pueden presentarse en solitario o en agrupación con no pymes y con fundaciones y asociaciones de Andalucía cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y/o la difusión y transferencia de conocimiento. Tanto las no pymes como las fundaciones y asociaciones, sólo pueden presentarse en proyectos de agrupación. Las cuantías oscilan entre el 25% de las no pyme y el 45% de las empresas pequeñas y medianas que se presenten en agrupación.

El Plan Inicial de Actuación de Andalucía Trade establece objetivos estratégicos, como diversificar el sistema productivo, internacionalizar la economía, fomentar la transferencia de conocimiento y aumentar la participación femenina en el tejido empresarial andaluz. Este plan guiará la entidad en los próximos cuatro años.