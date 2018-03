Economía Social: radiografía de un eje del desarrollo en Andalucía

Mi aterrizaje en el mundo cooperativo llegó por una casualidad, como se inician muchas de las cosas más importantes. Ahora que la intuición, la inteligencia emocional, está en boga, quienes siempre hemos creído en el olfato, ya podemos darle su lugar.

Hace unos 13 años ya había reflexionado sobre la culminación de mi etapa laboral como trabajadora por cuenta ajena en empresas y Administraciones. Estaba dispuesta a liderar un nuevo proyecto empresarial compartido, un proyecto con la comunicación como estrategia para sumar, del que también participaban otras personas del entorno. El periplo por los centros de creación de empresas me empujaba a hacerme autónoma pero resultaba individualista y poco convincente. El "azar" quiso que hablara con Concha Lora, una arquitecta comprometida y sagaz, una amiga que me puso en la órbita del super mentor, David Pino. Hoy en el Ayuntamiento de Sevilla, nos hacía preguntas como, ¿con quién te subirías en una patera para cruzar el Estrecho? "Pues son tus socias".

En la economía social y, sobre todo en las cooperativas, el valor de lo humano, el talento de las personas y el esfuerzo colectivo están por encima del valor del capital económico. Dicho de otra forma, compartimos toda la imprevisibilidad y las ganas de batallar. Así nació CKL Comunicaciones S. Coop. And., un proyecto vital de socias entre Andalucía y Madrid, que ha cumplido diez años. En Andalucía, somos ya un millón de socios y socias en cooperativas y, con perspectiva, hay que valorar nuestro aporte colectivo a esta tierra. En la década de los 70, por ejemplo, Andalucía no habría logrado tener una industria textil si no se hubiesen creado cooperativas. Tampoco es imaginable el desarrollo urbano sin las cooperativas de vivienda. Y qué decir del campo andaluz donde la innovación se escribe en clave Coop.