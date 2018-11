Garzón (IU): "Andalucía tiene que ser una voz clara en defensa de un modelo alternativo de país, la república federal"

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha proclamado este sábado que "Andalucía tiene que ser una voz clara en defensa de un modelo alternativo de país" al que él le pone el nombre de "República Federal", donde "Andalucía vuelque todo su bagaje, su historia y lo mejor de su tradición histórica para dar una alternativa que no pase ni por el independentismo, ni por la insolidaridad, sino sencillamente por la solidaridad entre los pueblos y las familias trabajadoras".

Así lo ha subrayado Garzón en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la Escuela de IU Federal en Córdoba, junto al candidato de Adelante Andalucía a la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía y coordinador general de IU en la comunidad, Antonio Maíllo, a la vez que ha asegurado que "Andalucía tiene que ser parte de la solución de los problemas del país, que no son pocos, como por ejemplo relacionados con el modelo territorial".

Al respecto, ha defendido "un país en el que a nadie le falte de comer, que a nadie le falte trabajo y que nadie se vea privado de los mecanismos más básicos para tener una vida digna", algo que, a su juicio, "parece fácil de decir, pero realmente requiere una voluntad política muy importante que a día de hoy en Andalucía no existe y que de hecho lo que existe es todo lo contrario".

Andalucía, "faro que ilumine"

Por eso, ha subrayado que la candidatura de Adelante Andalucía lo tiene "muy claro" con un programa "magnífico" que va a ponerse en marcha si gobierna, que es su aspiración para "transformar Andalucía y España". No en vano, considera que "se puede convertir Andalucía en un faro que ilumine también el futuro para el país que se necesita construir entre todos y todas, porque si no se irá a situaciones mucho más peligrosas".

De este modo, ante la campaña electoral, ha defendido que deben "prevalecer las opciones alternativas de modelo para Andalucía, una región en la que desgraciadamente se ven las consecuencias de los recortes en sanidad, en educación y en otras partidas presupuestarias", acciones que "merman las condiciones de vida de las familias trabajadoras".

Por ende, ha resaltado que la Escuela Federal de IU tiene "el objetivo fundamentalmente de poder reflexionar con calma de los problemas que padece Andalucía, de los problemas que padece el país y de los retos también que asumiremos en los próximos años como país y como ciudadanía".

Y es que, ha advertido, "hay unas nubes encima de la situación política, económica y social que se traducen en situaciones concretas y muy dramáticas para muchas familias de trabajadores y trabajadoras", de manera que ha abogado por ver "cómo somos capaces de construir una alternativa rigurosa", algo sobre lo que se va a debatir este fin de semana.

"Gobernar y ganar"

Preguntado por si cree que el pacto de investidura a nivel estatal se podría extrapolar a Andalucía, Garzón ha explicado que la candidatura de Adelante Andalucía tiene "el objetivo de gobernar y ganar las elecciones", de manera que "las encuestas plantean diferentes escenarios, pero no dejan de ser instrumentos, que también pueden ser performativos, pero que no son definitivos".

Al hilo de ello, ha recordado que "Susana Díaz también se esperaba que ganara las primarias del PSOE y finalmente no lo hizo", por lo que él "no cerraría ninguna opción". No obstante, "la opción que nosotros contemplamos es la de ganarnos la confianza del mayor número de andaluzas y andaluces posible precisamente para ganar las elecciones y transformar Andalucía", ha enfatizado, para apostillar que "ese es el único escenario que ahora mismo se puede contemplar, y lo demás son futuribles que ahora mismo no se pueden resolver".

"Todo son deterioros y errores de gestión"

Por su parte, Antonio Maíllo ha subrayado que la candidatura de Adelante Andalucía transmite a la sociedad que "hay alternativa al gobierno de Susana Díaz, un gobierno que no ha hecho absolutamente nada", que ha sido "irrelevante desde el punto de vista político", y que "si uno analiza en las cosas concretas de las gestiones del Gobierno andaluz, todo son deterioros y todo son errores de gestión y deficiencia en los servicios públicos". Por tanto, ha remarcado que es "un gobierno absolutamente agotado".

Ante ello, ha reivindicado "en estos momentos agitados y tan volátiles" que es "necesario que las organizaciones también reposemos y reivindiquemos el pensamiento complejo, con matices y poliédrico, de varias dimensiones y perspectiva". Y es que, ha agregado, "en esa reivindicación está también la base de las soluciones que se pueden ofrecer a la sociedad andaluza y española".

Mientras, ha elogiado que es "una magnífica noticia que en Andalucía se celebre la Escuela Federal de IU". En su opinión, "una muestra del apoyo que la organización muestra en el contexto de las elecciones andaluzas", por "la importancia que tiene la región en el nuevo ciclo electoral".

Asimismo, Maíllo ha valorado que este domingo el colofón de la Escuela Federal de IU sea un acto en el que participe él con la candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, junto con los candidatos que encabezan la lista por Córdoba, Ana Naranjo y David Moscoso.

Al respecto, cree que "es un espacio formidable de una Córdoba que siempre que demuestra espacios de unidad, se gana", a lo que ha añadido que "la lección histórica de esa Córdoba que encuentra espacios de unidad y gana es la lección que se recibe en toda Andalucía como ejemplo de lo que hay que seguir".

En palabras del candidato a la Vicepresidencia de la Junta por Adelante Andalucía, "la unidad es lo que puede garantizar que ya nadie tiene excusas para decir que no hay una alternativa por la izquierda y entre progresistas en Andalucía que puede sustituir al Gobierno de Susana Díaz, porque las derechas en su guerra civil están encantados de haberse conocido en su barro, no son alternativa, se están evidenciando porque no hablan de Andalucía".

Frente a ello, Maíllo ha ensalzado que desde su candidatura quieren "situar el debate de servicio público, precariedad, empleo, lucha contra la pobreza y dignidad de las condiciones de vida de la mayoría social".