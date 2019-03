18 partidos aspiran a lograr escaños al Congreso y 14 al Senado en Andalucía, ocho de ellos en todas las provincias

Según los datos recabados por Europa Press de las ocho juntas electorales provinciales de Andalucía, respecto a los últimos comicios generales que se celebraron en junio del 2016, un partido más presenta su candidatura para el Congreso en Andalucía, mientras se mantiene igual el número de fuerzas políticas que entonces concurrieron desde Andalucía al Senado.

En total, son 93 las candidaturas proclamadas que aspiran a lograr representación en el Congreso por Andalucía --seis más que en los comicios del 2016, cuando se registraron 87--, y un total de 81 para el Senado, esto es una más que en las últimas generales, cuando concurrieron 80 candidaturas para esta institución.

Por provincias, en Almería se presentan diez candidaturas al Congreso y otras tantas al Senado; en Cádiz, once a la Cámara Baja y diez a la Cámara Alta; en Córdoba, concurren doce y diez, respectivamente; en Granada, 13 y diez; en Huelva, once y diez; en Jaén, doce y once; en Málaga, once para cada institución; y en Sevilla, 13 listas para el Congreso y nueve para el Senado.

Las nueve formaciones que presentan candidatos en las ocho provincias andaluzas para el Congreso son PSOE, PP, Ciudadanos (Cs), Unidas Podemos, Vox, Partido Animalista (Pacma), Por un mundo más justo (PUM+J), Recortes Cero-Grupo Verde (Recortes Cero-GV) y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA). Al Senado aspiran los mismos salvo PCPA, que no ha presentado candidatos en Granada, Jaén ni Sevilla.

Andalucía por sí (AxSI) ha presentado candidaturas al Congreso en seis provincias, todas salvo Almería y Córdoba, igual que al Senado; el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) concurre al Congreso por cinco provincias --Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla-- y ninguna al Senado; y el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) tiene listas al Congreso por Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, y tampoco presenta a la Cámara Alta.

Igualmente, Escaños en Blanco aspira tanto al Congreso como al Senado por Almería y Córdoba, mientras que con presencia en una sola provincia están Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR), que va por Granada al Congreso pero no al Senado; Partido de Jubilados por el futuro, dignidad y democracia (Jufidi), que también por Granada aspira a sendas Cámaras; Partido Republicano Independiente Solidario Andaluz (RISA) y Ciudadanos Independientes de Linares Unidos (CILU-Linares), ambos van por Jaén al Congreso y al Senado; y Actúa (PACT), candidatura que solo concurre al Congreso por la provincia de Sevilla.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el listado de candidaturas presentadas, si bien las cifras no son definitivas porque ahora las juntas electorales deben revisar las listas y los avales para la proclamación definitiva de candidatos el próximo martes, 2 de abril.