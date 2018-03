De afición a empleo, fórmulas de reconversión profesional

Que el flamenco cura el alma es una frase recurrente entre los aficionados y amantes de este arte. La alegría y el dolor se ha canalizado a través del cante y el baile durante generaciones en Andalucía. Inma Lobato conocida como La Polvorilla siempre lo tuvo claro. "Yo estudié baile en Sevilla con Matilde Coral, pero siempre me gustó la vertiente más social del flamenco, esa que ayuda a los demás a sentirse bien con uno mismo y con los demás".

Esta gaditana de Sanlúcar de Barrameda ha sido una pionera en toda regla. Hoy día la danza terapia ha abierto nuevas vías y los cursos de flamenco combinado con yoga o técnicas de respiración se van haciendo un hueco en el mercado. No obstante, Inma lleva más de viente años dedicándose a ello. "También me he formado en cuestiones terapeúticas y en cómo la respiración o los estiramientos pueden ayudar a las personas", cuenta. Fundamentalmente trabaja con mujeres y niños y en Sanlúcar imparte sus clases a través de la escuela municipal: "Este es un proyecto personal y vital, pero cuando el ayuntamiento vio los resultados, el efecto que tenía en los vecinos, decidió apoyarlo", añade.

Inma Lobato, que derrocha vitalidad y empatía, explica cómo llegan las personas a las que imparte sus cursos de danza terapia, " Yo no segrego a las mujeres en las clases. Llegan con todo tipo de problemas: depresiones, mujeres maltratadas, con cáncer o con el síndrome del nido vacío", sostiene. Y abunda en este tema: "En los pueblos, las mujeres están acostumbradas a ser las que cuidan de la familia, las que se preocupan por todo. Y cuando se quedan solas, ya no se sienten útiles. Yo sólo hago que se abran al mundo, que se enfrenten a sus miedos y se sientan mejor", remarca.