De lo urgente y lo importante

Un consejo recurrente que suele darse o recibirse es “que lo urgente no te impida atender lo importante”. Hay que reconocer que no es fácil cumplir esta máxima, la cual me ha venido a la mente a raíz de todo lo acontecido con la convalidación de la Reforma Laboral. Hemos puesto tanto el foco en la forma de convalidación (difícil sustraerse a ello desde luego) que ha eclipsado lo convalidado.

Empecemos por lo importante. El gran valor de la Reforma Laboral que se convalidó el pasado jueves es que había sido consensuada por empresarios y trabajadores, que no debemos olvidar, también son agentes sociales y políticos constitucionalmente reconocidos (art. 37). No haber aprobado esta Reforma nacida del consenso - algo que hacía décadas que no ocurría- habría supuesto trasladar desde la clase política un inexplicable mensaje: vosotros, empresarios y trabajadores, no sabéis en realidad lo que os interesa para regular vuestras relaciones laborales y aquí estamos nosotros, los políticos, para corregiros. Y este mensaje se les pretendía enviar desde una parte de la izquierda, que consideraba que la Reforma se quedaba corta; pero también desde la derecha, en este caso con el único objetivo de asestar un duro golpe al Gobierno de Pedro Sánchez.

Importante es también el contenido de lo convalidado por el Congreso. Estamos ante una Reforma Laboral que tiene por objetivo eliminar una de las lacras de nuestro sistema laboral y que se había visto elevada de manera exponencial con la anterior reforma impuesta por el PP: la precarización del trabajo. La nueva Reforma Laboral penaliza la contratación corta y temporal, e incentiva la contratación estable e indefinida. Y el éxito de la misma en este punto puede constatarse en el hecho de que en su primer mes de vigencia tras ser aprobada en el Consejo de Gobierno, las contrataciones indefinidas se han incrementado en un 92% respecto al mismo periodo del año anterior.

La juventud es la que de manera más protagonista sufre esta lacra de la precarización, cuando no directamente la exclusión del mercado laboral. De ahí la incorporación de nuevas figuras contractuales como el contrato de formación en alternancia o el contrato para la adquisición de práctica profesional.

Estamos ante una Reforma que devuelve derechos a los trabajadores, con la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, así como la ultra actividad de los convenios. Es por tanto una reforma que apuesta también por el consenso y la negociación colectiva.

Y finalmente, a la vista del éxito que ha supuesto el mecanismo de los ERTEs durante la crisis de la COVID, la Reforma incorpora para las empresas mecanismos de flexibilidad interna para situaciones de crisis o de transición.

El error del diputado del PP Casero (voy a tener que empezar a creer en el Karma) es lo anecdótico. A mi juicio lo relevante (nuevamente lo importante) es que los dos Diputados de UPN estaban dispuestos a saltarse lo acordado por su partido

Hasta aquí, lo que a mi juicio es lo importante. Lógicamente no podemos terminar estas reflexiones sin atender a lo “urgente”; lo que se ha llevado los focos; el pleno del Congreso en el que se convalidó la Reforma.

Recordarán que hace unos meses, anunciada la moción de censura en Murcia con el apoyo de los parlamentarios del PSOE y Cs, el Partido Popular consiguió que fracasase al incorporar al Gobierno regional a unos parlamentarios tránsfugas (así han sido declarados) de Ciudadanos. El PP había pasado de practicar el “tamayazo” en la Comunidad de Madrid al “murcianazo”, que como efecto secundario dio lugar a la victoria de Ayuso.

El anunciado rechazo de los socios habituales del Gobierno a la Reforma Laboral y la necesidad de armar una difícil mayoría alternativa, dio lugar a que los dirigentes del PP pensasen que “todo el monte es Murcia” y viesen la oportunidad de repetir lo acontecido en aquella comunidad, en esta ocasión con la inestimable ayuda de los dos diputados de UPN.

El error del diputado del PP Casero (voy a tener que empezar a creer en el Karma) es lo anecdótico. A mi juicio lo relevante (nuevamente lo importante) es que los dos Diputados de UPN estaban dispuestos a saltarse lo acordado por su partido; que durante toda la jornada estuvieron negándolo y afirmando que mantendrían la disciplina de voto para que el Gobierno no tuviese tiempo de reaccionar y buscar alternativas para que la Reforma Laboral saliese adelante; y que el PP era conocedor, cuando no inductor de este proceder de ambos diputados.

Y digo que el PP era conocedor de lo que iban a hacer los dos diputados de UPN porque si los mismos hubiesen mantenido lo acordado por su partido, esto es, apoyar la Reforma Laboral, el “kármico” error de Casero, hubiese resultado irrelevante. ¿Por qué entonces ese intento a la desesperada del PP de que se modificase el voto erróneo emitido antes por su Diputado? Sin duda porque sabían que ese error daba al traste con la maquinación urdida con aquellos diputados de UPN.

A partir de ahí el esperpento y la huida hacia adelante del PP que aún dará días de gloria, ya verán.

Realmente es increíble que los dirigentes del PP califiquen de “fraude democrático” que la Reforma Laboral se apruebe gracias al voto erróneo de uno de sus diputados y sin embargo traten de normalizar que la misma hubiese podido ser rechazada con el voto en contra de dos diputados tránsfugas, que se saltaban lo acordado por su partido y que durante todo el día del pleno estuvieron engañando a propios y extraños (salvo a los dirigentes del PP, por lo que parece).

Como ya he podido manifestar más de una vez desde la tribuna del Senado, el PP con la actitud negacionista que mantiene, con tratar de torpedear la recuperación económica poniendo en duda la gestión de los fondos europeos, creerá que consigue erosionar o dañar al Gobierno de Pedro Sánchez, pero en realidad a quien dañan y lesionan es a España.