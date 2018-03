Populismo de derecha

“Entraron en mi casa, golpearon y mataron a mi marido, apuñalándolo. Cinco de ellos me quitaron la ropa y me violaron. Mi bebé, de ocho meses, estaba llorando de hambre, necesitaba que le diera de mamar y no dejaba de llorar. Para que no siguiera llorando, lo mataron apuñalándolo con el mismo cuchillo con el que habían matado a mi marido. Pensé que también me matarían a mí, pero sobreviví.”

“Me sujetaron y uno de ellos me violó. Mi hija de cinco años intentó protegerme. Yo gritaba, pero uno de ellos cogió un cuchillo largo y la mató, degollándola, delante de mí.”

“Hui junto a mis cuatro hijos. Yo llevaba en brazos a los más pequeños y los otros dos, de 6 y 10 años, iban detrás de mí. Llegaron corriendo los hombres armados y me escondí detrás de unos arbustos. Los hombres atraparon a mis dos hijos, no les dio tiempo a esconderse. Los mataron delante mía. Usaron un cuchillo para degollar corderos. Lo vi todo mientras estaba escondida con mis dos hijos pequeños.”