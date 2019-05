Un Ayuntamiento útil y social para una Sevilla compartida

Hace cuatro años, cuando logré la confianza de los sevillanos y sevillanas para ser el alcalde de Sevilla tuvimos que afrontar situaciones de emergencia. No existía un protocolo contra los desahucios, las políticas de vivienda estaban paralizadas, no había suficientes ayudas sociales, los dispositivos de empleo incluso en los barrios más desfavorecidos se encontraban desmantelados, en verano no había suficientes plazas en servicios de alimentación para los menores y no había líneas claras de actuación ante situaciones de pobreza energética o cortes de suministros de agua. Habíamos pasado la peor etapa de la crisis con un Ayuntamiento que no había sabido ocupar su papel de instrumento útil al servicio de la ciudadanía.

Los avances han sido constantes. El primer verano, tuvimos que llegar a acuerdos para garantizar un servicio de catering para menores en los barrios más desfavorecidos; hoy tenemos un programa de comedores escolares para todos los periodos vacacionales. En las primeras semanas, tuvimos que montar dispositivos de urgencia ante los desahucios; ahora tenemos un protocolo fijo y una oficina municipal por el derecho a la vivienda digna que revisa uno a uno los casos y que ha atendido a más de 10.000 personas. Y ante cualquier caso de pérdida de vivienda que ha llegado se ha encontrado un respaldo en servicios sociales y en Emvisesa y al menos una alternativa habitacional. Hemos conseguido comprar y alquilar más de 250 viviendas vacías para ponerlas al servicio de la población y hemos adjudicado casi 800 en total. Ahora tenemos el reto de desarrollar uno de los planes de vivienda más ambiciosos de Andalucía valorado en más de 300 millones de euros que prevé la construcción y rehabilitación de VPO y un plan de alquiler asequible para llegar a 3.500 nuevas viviendas o residencias y alojamientos con modelos novedosos de cohousing y coliving.

Tampoco había en 2015 un protocolo para atender a una familia que no pudiera pagar sus recibos de agua, luz o gas. Empezamos el mandato firmando un convenio con Endesa, Gas Natural e Iberdrola y garantizando que ninguna empresa cortara el suministro a una familia sin que pasara antes por los Servicios Sociales municipales. Y continuamos convirtiendo Sevilla en una de las primeras ciudades de España que tiene en el reglamento que gestiona el servicio de agua la prohibición expresa de que se pueda cortar el suministro a una familia por no poder abonar los recibos del contrato. Y todo esto se ha hecho multiplicando los recursos económicos: 1 millón de euros para abonar recibos del agua; seis millones en ayudas sociales directas al alquiler o los suministros básicos (el doble que en 2015); o más de 2 millones de euros en el programa Sevilla Solidaria en colaboración con entidades (el doble que cuando empezó el mandato).

Ahora debemos avanzar y por eso tenemos una estrategia de intervención en las zonas más desfavorecidas con más de 12 millones de euros; hemos dado pasos para estabilizar y reforzar nuestra red de centros de Servicios Sociales que culminaremos en el próximo mandato; contamos una estrategia para la transformación integral de Los Pajaritos y tenemos en marcha la ampliación de los centros integrales de atención a la mujer a Pino Montano y Cerro Amate.

Nos encontramos un servicio de empleo desmantelado. Hemos puesto en marcha un programa de innovación social en colaboración con entidades con más de 2 millones de euros al año que es observado desde otras ciudades; hemos recuperado los dispositivos en Polígono Sur, Torreblanca, Cerro Amate, Polígono Norte o San Pablo; e incluso hemos conseguido poner en marcha pliegos y programas que favorezcan la inserción en empresas privadas de desempleados de larga duración y jóvenes con dificultades de acceder al mercado laboral.

Y para los próximos años tenemos más de 100 millones de euros en proyectos europeos ya captados, un modelo de innovación y economía circular con ejes en San Jerónimo y Cerro Amate; un proyecto de desarrollo empresarial y tecnológico para el Puerto y Cartuja y programas de empleo aprobados por un valor de más de 15 millones de euros para los próximos años con los que superaremos de lejos las 20.000 personas beneficiarias de estas iniciativas en los primeros cuatro años.

Nuestro objetivo era que el Ayuntamiento volviera a ser útil y dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Y desde el acuerdo, la colaboración con las entidades sociales que realizan un papel tan relevante y el compromiso con la ciudadanía hemos logrado grandes avances. Pero lo que es más importante, hemos sentado las bases para construir entre todos y todas un proyecto de ciudad que ponga fin a las desigualdades y que permita la transformación necesaria en muchos de nuestros barrios.

No dejemos que quienes quieren volver a una Sevilla en blanco y negro, parar los avances e iniciar un nuevo retroceso con un acuerdo entre el PP y Vox logren su objetivo. Tenemos que consolidar este proyecto compartido de ciudad que es Sevilla trabajando por la igualdad de oportunidades y reforzando todos nuestros dispositivos y programas. Tenemos definida la estrategia, tenemos los recursos, tenemos sentadas las bases tras estos cuatro años en los que hemos resuelto muchas situaciones de emergencia, ahora debemos dar ese salto definitivo en los próximos cuatro años. Siguiendo las directrices de nuestro plan de vivienda, el plan de innovación social, nuestro plan de barrios desfavorecidos, la estrategia de accesibilidad, la estrategia de intervención social, nuestros planes integrales ya aprobados, y por supuesto, el Plan Estratégico Sevilla 2030 que es nuestra gran hoja de ruta.

Este avance social sólo lo podremos conseguir desde el acuerdo, el diálogo y la colaboración entre todos y todas. Ese es nuestro proyecto: una Sevilla compartida en defensa del bien común.