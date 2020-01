Un mal año para Andalucía

A pocas semanas de que se cumpla el 40 aniversario de la autonomía andaluza, se celebra el Debate de la Comunidad sin que las aspiraciones que llevaron al pueblo andaluz a salir a la calle a pedir autonomía por la vía privilegiada del 151 de la Constitución Española se hayan cumplido ni de lejos.

A pesar de los avances innegables, la brecha de la desigualdad con el resto de España no sólo no se ha reducido sino que en algunos casos incluso se ha incrementado. Sobre todo en los últimos años, como efecto de la crisis de 2007.

El debate se celebra en unas circunstancias hasta ahora inéditas; por primera vez no será protagonista el Partido Socialista, desalojado de San Telmo tras 36 años de gestión ininterrumpida, y la extrema derecha se sienta en la cámara andaluza, marcando el paso al Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos.

El balance de este año de gestión no podría ser peor. A la ristra de dimisiones producidas, en su mayoría, en las Consejerías ocupadas por Ciudadanos, un partido que a todas luces no estaba preparado para gobernar, podemos sumar una gestión nefasta de la educación y la sanidad, propia de quien no cree en los servicios públicos.

A las continuas quejas ciudadanas por la pérdida de calidad de una sanidad que este gobierno heredó ya muy deteriorada, se unen los problemas de la educación pública, con falta de personal para el alumnado con necesidades educativas especiales o los problemas del servicio de comedor en la provincia de Jaén y, cómo no, el fantástico y estrellado plan de refuerzo escolar de verano.

A ello habría que sumar la reducción en las ayudas para combatir la violencia machista, el veto parental, que formó parte del acuerdo presupuestario de PP, Cs y Vox antes que en otras Comunidades o la llegada de contenidos como la promoción de la caza o el apoyo a las corridas de toros en las aulas de nuestras hijas e hijos.

No ha sido un buen año para la oposición

Tampoco para la oposición ha sido un buen año. El Partido Socialista, noqueado por la pérdida del gobierno el 2D, ha visto como la sentencia de los ERE, más allá de la condena a alguno de sus dirigentes, ponía en cuestión toda una forma de gobernar Andalucía. Y todo parece indicar que las luchas internas y el ascenso en nuestra tierra de los partidarios de Pedro Sánchez, en disputa con el susanismo, van a continuar entreteniendo a los líderes del PSOE andaluz, más preocupados por lo que pasa en Madrid que por defender los intereses de Andalucía.

Adelante Andalucía por su parte no ha sido capaz de ocupar el hueco dejado por los socialistas tras ver frustrada su aspiración a tener un grupo propio en el Congreso de los Diputados. A ello se suman los desencuentros entre los dos principales partidos de la coalición, Podemos Andalucía e Izquierda Unida, que no acaban de superar.

Y mientras tanto, Andalucía se estanca, retrocede. Muchas vemos con preocupación cómo el tren de la transición ecológica pasará de largo por la inmovilidad de un gobierno negacionista del cambio climático, más preocupado por disputarse votos en el ámbito de la derecha que por invertir en empleo verde de calidad. Con nuestro tejido industrial desmantelado, tenemos que centrarnos en el enorme potencial agrícola y, sobre todo, nuestras enormes posibilidades como productores de energías renovables. El cambio climático ya es un hecho y puede constituir una oportunidad única para Andalucía. Pero, mientras tanto, aquí nadie parece darse cuenta.

Así, el Partido Popular y Ciudadanos están más preocupados por contentar a Vox, que ya amenaza con retirar su apoyo al Gobierno si no se cumplen sus demandas, que por liderar la transición ecológica y social en Andalucía.

Este debate será distinto en algunos aspectos pero lamentablemente demasiadas cosas siguen igual.