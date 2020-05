Un plan para Andalucía

Parece que encaramos una nueva fase en la lucha contra la COVID-19, enfilando ya la desescalada que nos permitirá volver a eso que llaman ahora la "nueva normalidad". No sé a ustedes pero a mí la nueva normalidad me asusta. Son muchas las incógnitas sin resolver que todavía nos deja este virus desconocido: el período real de incubación, la capacidad de contagio durante ese tiempo o de las personas asintomáticas y, sobre todo, los efectos que provoca, que sólo podrán analizarse, me temo, cuando puedan realizarse autopsias a las personas fallecidas por la enfermedad.

Me asusta también la respuesta que como sociedad demos a este reto. Pasaportes de inmunidad, aplicaciones para controlar los movimientos, multas y policías de balcón. Y de twitter. Puede que haya que adoptar medidas rigurosas, como está ocurriendo ahora, pero la manera en la que las sobrellevemos dirá mucho sobre nosotros y nosotras. Lo dirá todo.

Y luego vendrá la crisis, que ya asoma. Una grande, devastadora, sin precedentes, nos dicen. Una crisis que va a afectar a todo el mundo, y es literal, pero que no lo hará a todo el mundo por igual.

Y claro, yo me pregunto cómo va a afectar eso a Andalucía, una tierra con escaso tejido industrial y que lideraba, aún en tiempos de supuesta prosperidad, todos los ránkings de desigualdad, paro y precariedad.

El modelo productivo de Andalucía se ha hecho depender en una proporción demasiado grande del turismo y son muchas las personas que vivían del mismo. Con la Semana Santa ya perdida para el sector, el verano no se presenta muy halagüeño. La nueva normalidad, me temo, no va a ser como la vieja.

Y aunque todos y todas queremos que el turismo vuelva a Andalucía, sería muy irresponsable que cayéramos en los mismos errores que en el pasado, tratando de reproducir un modelo económico que no nos permitía prosperar, estacional, sometido a factores que no podemos controlar y sostenido sobre la base de empleos precarios. Un modelo que ha sido posible gracias al esfuerzo de trabajadores y trabajadoras que no vislumbraban ningún futuro más allá de los 800 euros -y eso con suerte- por jornadas interminables no siempre debidamente cotizadas. Este era el destino de miles, cientos de miles de andaluces y andaluzas, que ahora ven peligrar hasta eso. Una juventud sin otras perspectivas de futuro.

Por ello, esta crisis tendría que funcionar como revulsivo contra un modelo económico que no había logrado reducir la desigualdad en Andalucía y que no nos permitía avanzar posiciones en la lucha contra la pobreza. No puede ser que los planes para combatir lo que se nos viene encima pasen por reproducir ese mismo modelo. Y eso sólo se hace con un cambio radical de perspectiva, mirando al medio y largo plazo, con estrategias que respeten nuestro medio ambiente natural, nuestra principal riqueza y aprovechen nuestros recursos naturales para crear empleo verde y de calidad.

Es verdad que lo del cambio de modelo productivo y el empleo verde se ha convertido en una especie de mantra que muchos repiten y que nadie concreta. No es fácil modificar toda la estructura productiva de una Comunidad Autónoma. Pero que no sea fácil no es excusa. Tenemos que hacerlo entre todas y todos. Porque esto no puede ser la respuesta coyuntural de uno u otro partido. Mucho menos si los que gobiernan siguen más preocupados por agilizar los trámites de los dueños de campos de golf, alimentando un modelo de turismo insostenible para nuestro medio ambiente. Y si los otros, siguen enfrascados en una oposición inútil por la falta de un proyecto de progreso para Andalucía.

Tenemos que invertir en I+D+I para que nuestro talento investigador pueda desarrollar su labor aquí y los réditos de su trabajo repercutan en avances en nuestra tierra. Andalucía podría ser pionera en energías limpias, en investigación médico sanitaria, en tecnológicas. Pero un proyecto de este tipo no se fragua solo. Ni se fragua en San Telmo o en las Cinco Llagas. Hace falta involucrar a los actores sociales, empresariado y sindicatos. Pero también a Universidades, organizaciones preocupadas por nuestro medio ambiente natural y al sector agrícola; hay que contar con el mundo rural. Y todo ello con un objetivo principal: acabar con la desigualdad social en Andalucía, que aun antes de la crisis se había convertido en un problema estructural de nuestra tierra. Y la lucha contra la pobreza y la exclusión social no se consigue potenciando la economía extractiva, que esquilma nuestros recursos y crea riqueza que no se reinvierte en Andalucía. Hace falta un cambio de modelo para que todos y todas podamos vivir mejor, para que nadie se quede atrás. Y eso sólo pasa por un proyecto que cuide nuestro entorno natural. El futuro será verde o no será.

Y para ello hace falta un plan, hace falta audacia, hace falta inversión y hace falta, sobre todo, voluntad política.