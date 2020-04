Cuatro señales que nos hace pensar que la crisis del Covid-19 la pagarán las personas más vulnerables

Ya ha pasado un mes desde que en España se decretó el estado de alarma y desde ese día la publicación de diferentes medidas por parte de la Unión Europea, Estado y CCAA se puede considerar como ingente. Medidas que han ido principalmente en dos direcciones: de un lado, reducir la crisis sanitaria, y de otro, amortiguar la crisis económica y social que se va a producir como consecuencia del Covid-19.

Ya mencionamos en un artículo anterior, con ocasión de la crisis del Covid-19, que estábamos ante una oportunidad histórica para tomar medidas que hiciesen posible que las personas mas vulnerables no fuesen las que pagasen esta crisis económica y social, y que era el momento de reinventarse como sociedad para evitar que las familias con más necesidades, mujeres y otros colectivos desfavorecidos fuesen quienes tuviesen que redoblar sus esfuerzos para superar la crisis. Por desgracia, cada día que pasa, cada decisión que se toma o se deja de tomar señalan a los colectivos desfavorecidos cómo los pagadores de esta crisis.

La primera señal es la falta de capacidad de los líderes de la Unión Europea para acordar un paquete fiscal a la altura de las circunstancias que estamos viviendo: la crisis más grave desde la II Guerra Mundial.

Como viene siendo habitual en los últimos años de la UE, otra vez están defraudando a un gran número de ciudadanos, principalmente del sur, que vemos como nuestros seres queridos tienen que morir en soledad, por las políticas fiscales que nos obligaron a tomar, los mismos que hoy impiden un proyecto fiscal ambicioso, recortando nuestro estado de bienestar.

Políticas austeras

Las personas dirigentes de Holanda y Alemania deben asumir su responsabilidad en esta crisis. Ello podría pasar por reconocer que sus políticas austeras han provocado tasas de pobreza extremadamente altas en el sur de Europa, que han causado un debilitamiento claro del estado de bienestar y de los sistemas sanitarios, y que deberían haber apoyado de forma decidida un impulso fiscal sin precedentes que se destinase a rescatar a las personas, y no a la banca ni a las grandes empresas.

Todo apunta a que los ciudadanos no se podrán rescatar, pero las grandes empresas sí. La incapacidad de los líderes europeos para abordar de una forma ambiciosa la crisis del Covid-19 puede provocar un distanciamiento aún mayor entre las instituciones y la ciudadanía, el crecimiento de un sentimiento antieuropeo en sociedades como la italiana, española, portuguesa y griega, empequeñecer el proyecto europeo, y hacer más difícil al ciudadano el día a día tras la crisis.

La segunda señal son las propuestas que hace el Consejo Escolar Estatal y buena parte de las comunidades autónomas en lo referente al curso escolar y la forma tan desigualitaria por la que se está continuando la docencia.

En una sesión durante la semana pasada, el Consejo Escolar Estatal propuso la salida al curso escolar más insolidaria de todas las posibles: evaluar las materias que se han ofertado de forma online como viene siendo habitual hasta el momento. Esto se hace a sabiendas que las familias mas vulnerables, en muchas ocasiones, no disponen de acceso a internet, no se están impartiendo ni realizando las clases para los alumnos que tienen adaptación curricular, y que hay muchos padres y madres, casi siempre de familias vulnerables, que no pueden prestar el apoyo específico para que sus hijos e hijas comprendan las materias que se ofrecen de forma virtual.

Sistemas de refuerzo

Esta reacción insolidaria por parte del Consejo Escolar Estatal y de las comunidades autónomas ha sido duramente criticada por las asociaciones de padres y madres y las entidades de infancia. De forma urgente, por parte de las autoridades de educación y bienestar social, se deben tomar medidas que hagan que esta desigualdad que se ha estado padeciendo durante este tiempo se supere, mediante sistemas extraordinarios de refuerzo, como escuelas de verano, acceso a internet para toda la ciudadanía, acceso a la tecnología que haga posible el trabajo de forma online, etc.

La tercera señal es el mal diseño de numerosas medidas que está adoptando el Gobierno, que provocará que numerosas familias se encuentren en una situación más vulnerable de lo que estaban al inicio de esta actual crisis.

Las personas más vulnerables, entre ellas los jóvenes, son las que acceden al alquiler, dado que no tienen capacidad para endeudarse y adquirir una vivienda con hipoteca. Las diferentes medidas adoptadas por el gobierno en este ámbito pasan por hacer que las familias se endeuden una vez mas, para poder seguir pagando el alquiler, dado que no se exime del pago del alquiler, o se diseña un sistema de ayudas para el pago de las cuotas durante la crisis del Covid-19. Por el contrario, sí se crea una línea de prestamos, por lo que las familias tendrán que pagar la cuota del alquiler más el préstamo por pagar el alquiler.

En lugar de hacerle juego a la banca para que pueda seguir mejorando su cuenta de resultados podrían haber ideado una línea de ayudas públicas para que aquellas familias vulnerables que lo requieran pudiesen acceder al pago de cuota de alquiler mediante ayuda, y solo en caso de una recuperación de la economía familiar a unos años vista devolver dicha ayuda. Lo mismo sucede con el pago de lo suministros básicos: que no los tengas que pagar hoy no hace que no los pagues mañana. Quizás para este rescate sí hiciese falta el dinero de la UE, como ya he mencionado, y no para rescatar multinacionales.

Ingreso mínimo vital

La cuarta señal es la incapacidad del Gobierno de establecer un ingreso mínimo vital, de forma urgente, para paliar la situación de miles de familias que han visto desaparecer todos sus ingresos antes y durante esta crisis.

Esta incapacidad en las últimas semanas se está viendo agravada por problemas de comunicación entre el Gobierno y la patronal, en los que los únicos que se están viendo perjudicados son los más vulnerables. Una recomendación humilde: menos ganas de protagonismo y más altura de miras por parte de todos.

Para paliar la gravísima situación en la que viven numerosas familias en Andalucía se ha generado un decreto de garantía alimentaria, como ya han hecho otras comunidades, aunque dicho decreto no alcanza a todas las familias que tienen escasez de alimentos en esta época. Además, en Andalucía se ha optado por una forma de reparto que victimiza a las familias beneficiarias de dicha ayuda haciéndolas ir a recoger los alimentos.

Cuando se diseñan este tipo de medidas, deben hacerse desde el prisma de la inclusión, y siempre deben ir acompañadas de itinerarios de inserción sociolaboral que ayuden a la persona a superar la mala racha por la que está pasando.

Para que la crisis del Covid-19 no la paguen los colectivos mas vulnerables, para que las familias salgan fortalecidas, y para que la sociedad supere esta crisis, es necesario que todos los actores y estamentos implicados actúen con alturas de miras, siendo conscientes de la magnitud de la crisis social que estamos viviendo y con el ánimo de que nadie se quede atrás.