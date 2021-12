Espadas reta a Moreno: “Mire a los ojos a los andaluces y diga si hay o no financiación irregular del PP en Almería”

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha urgido este miércoles al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a dar "explicaciones y respuestas claras" ante la "reactivación de uno de los casos más antiguos de financiación irregular del PP en Andalucía" con la citación como investigados de 20 personas, incluida la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en relación con la causa judicial que investiga cobros ilegales de una constructora relacionada con una presunta financiación irregular del PP en Almería.

"Mire a los ojos a los andaluces y diga si hay o no financiación irregular del PP en Almería", ha emplazado Espadas a Moreno en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla en su primer pronunciamiento público desde que trascendiera la citación judicial de Crespo el próximo 8 de abril como investigada por su etapa como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente Almeriense, entidad que habría estado implicada en la gestión de subvenciones al Ayuntamiento de La Mojonera por la construcción de un museo de la Agricultura que fue concedido a una UTE en la que estaba constructora Hispano Almería SA, sobre la que se investiga desde hace varios años por supuestos pagos de comisiones.

El líder del PSOE-A ha retado a Moreno a dar "explicaciones y respuestas claras" en el Parlamento "ante la reactivación de uno de los casos más antiguos de financiación irregular del PP en Andalucía de estos últimos años y sobre los que nunca se acaba concluyendo en sede judicial porque nunca terminan los procesos judiciales", ya que ha advertido de que no ha podido "escuchar a Moreno en ningún momento, ni desde que es presidente y ni con anterioridad en sus responsabilidades orgánicas, hablar de la financiación irregular del PP en Almería, y esto que está en la calle en Almería suena mucho a lo que en otros momentos sonaba en Valencia o Murcia".

"¿Conoce o no conoce alguna situación de financiación irregular estructural en su partido en Almería y por tanto en el PP andaluz? Quiero saber si está dispuesto a explicar en sede parlamentaria si niega esa posibilidad o sabe de su existencia porque no es ni un caso ni dos", ha añadido Espadas, que ha explicado que el PSOE-A califica este caso como la 'Gürtel andaluza' porqu es el mismo modus operandi que ya tiene sentencias firmes en sede nacional y porque no escuchamos a Moreno dar la cara como máximo responsable del PP-A desde hace unos años".

La 'Gürtel andaluza'

El dirigente socialista ha subrayado la importancia de que Moreno aclare estos extremos "más allá de que vayan a declarar como investigados 20 personas incluida una consejera" y ha pedido al presidente de la Junta que "mire a los ojos a los andaluces y diga si hay o no financiación irregular del PP en Almería durante no uno ni dos, sino durante muchos años".

Espadas ha asegurado que realiza esta petición de explicaciones "desde la seriedad, el rigor y la presunción de inocencia, todo lo contrario que ha hecho siempre el PP ante cualquier caso de presunta corrupción" y ha insistido en que Moreno debe acudir al Parlamento "no sólo para aclarar por qué está su consejera entre los investigados, sino para el conjunto de la cuestión porque tiene conexiones en ayuntamientos, Diputación de Almería y no es puntual ni de un caso ni de una empresa o un contratista, sino de muchos responsables y cargos públicos del PP durante muchos años".

"Sobre esto es lo que quiero que hable Moreno si está dispuesto a dar la cara. Qué hay detrás de tantos casos durante tantos años. Tiene que explicar claramente a los andaluces qué ocurre en El Ejido, Roquetas, el Poniente y la Diputación de Almería y por qué hay tantos casos en sede judicial", ha subrayado el líder del PSOE-A, que ha urgido a Moreno a "dar de una vez por todas la cara porque no le recuerdo ninguna declaración al respecto en todos estos años".