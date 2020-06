Los autónomos andaluces pagan la cuota de mayo sin haber recibido aún la ayuda de abril prometida por la Junta

El pasado 8 de abril, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, anunció una ayuda de 300 euros para autónomos y mutualistas que no hubieran podido acceder a las del Estado por no cesar actividad. Serían entregadas de forma "instantánea" durante el mes de mayo tras presentar los contribuyentes una declaración responsable de que, por ejemplo, mantienen su actividad y no reciben ayudas del Gobierno, pero no ha sido así. Entre otras razones, desde Empleo se cita que "ha habido una reprogramación de fondos por la COVID-19 que ha afectado a la marcha del proceso". Así que las ayudas no se han pagado en mayo.

El plazo para solicitarlas comenzó el pasado 17 de abril, con el fin de compensar la cuota de autónomos ingresada el 30 de abril a la Seguridad Social, y sufre un retraso conforme a lo previsto, ya que varios expedientes aún no han sido resueltos, a pesar de se anunció que serían pagados durante el mes de mayo.

Cronología

El pasado 8 de abril, la Junta de Andalucía aprobaba un plan de ayudas a los trabajadores autónomos anunciado por Marín. El vicepresidente aseguraba en esa jornada que estaba dotado con 40 millones de euros. En realidad, eran 50, como se corrigió al día siguiente. La idea era el reintegro de la cuota de abril.

El vicepresidente andaluz calculó entonces que esta ayuda llegará a entre 140.000 y 150.000 profesionales que no han sido beneficiados por las medidas estatales. La Consejería de Empleo elevó la cifra a 166.000, entre ellos 38.000 mutualistas. Aunque el plazo para pedir el dinero estará abierto hasta 15 días después de terminar el estado de alarma, parece que no se va a llegar ni a la mitad, con lo que los fondos están garantizados. Un total de 65.680 personas las han pedido, a fecha de este miércoles.

Pero el día de la presentación, Marín puso el acento en un asunto clave de este tema, ya que aseguró que para optar a la ayuda sólo se debería presentar una declaración jurada y el certificado de haber abonado esa cuota. Sin embargo el asunto era más complicado, tanto que aunque se hablaba de conceder las ayudas primero y estudiar las solicitudes después, algunas se han denegado.

“Se están estudiando” y "hay dotación presupuestaria"

Sólo hay que hablar con una de las oficinas de la delegación de Empleo repartidas por las ocho provincias andaluzas para comprobar que no será tan fácil el cobro. En una de esas oficinas se explica a eldiario.es/andalucia que el proceso está siendo fiscalizado “de forma individual”, además de que el plazo de pago no es instantáneo, sino que son dos meses desde que se presentó la solicitud.

Esto pone en un aprieto a la Junta, ya que el próximo 17 de junio se cumplen dos meses desde que se abrió el plazo, y ese día se presentaron 21.373 solicitudes, que tienen que estar abonadas antes del próximo miércoles. En la misma oficina se recuerda que “si se deniega una solicitud, no se estudia el recurso inmediatamente, sino que comienzan a correr dos meses para esa en concreto”. Según la Consejería, actualmente "hay más de 45.000 expedientes listos para pagar, con dotación presupuestaria suficiente para atender estas solicitudes", pero no concretan la fecha de abono.

En la web de la Consejería de Empleo se cita textualmente que las ayudas serán concedidas a “todas aquellas personas autónomas, trabajadores por cuenta propia o mutualistas que se mantengan de alta y no hayan optado a las ayudas por cese de actividad, o que encontrándose entre los servicios esenciales, han visto mermada su facturación”. Solo la primera parte de estas condiciones ya haría que muchos andaluces recibiesen la ayuda, pero en la oficina de Empleo se subraya que “todas las solicitudes se están estudiando”. Y en ese estudio se está mirando especialmente el código de cada actividad que ha pedido la ayuda, porque no basta con ser autónomo, sino que hay que estar inscrito en un epígrafe concreto. Sólo para los periodistas hay varios distintos, pero no todos están inscritos en el mismo. Algunos autónomos, ante este filtro, se han quedado fuera de la petición.

Alta de la cuenta corriente y sobrecarga del personal

Además, hay un detalle en el que no todos los solicitantes han caído, ya que la Junta recomienda que la cuenta corriente a ingresar esté dada de alta en las cuentas públicas andaluzas para recibir el pago, aunque eso nunca se ha comunicado oficialmente.

Además, en el retraso entra el factor humano, ya que los funcionarios de Empleo están sobrecargados, gestionando estas ayudas, los ERTES y el día a día de sus oficinas: “Cada uno podemos gestionar 40, 50 ó 60, no damos para más”.

Lo que parece claro es que si hay retrasos en los pagos no se debe a problemas de presupuesto, ya que Juan Marín cifró en 538.000 el número de autónomos y mutualistas en suelo andaluz, y es un poco más del 10 % los que lo han solicitado.

Lo que va con retraso es la transferencia de dinero que la Consejería de Hacienda iba a hacer a la de Empleo para este programa de ayudas. Desde Empleo se cita que ya se están pagando algunas ayudas, pero con un remanente de fondos propios: "hay liquidez", insisten. Hacienda, a su vez, sostiene que los fondos no están bloqueados ni hay anomalías en torno a ellos. Empleo insiste en que los 50 millones están comprometidos y llegarán pero, de momento, no han llegado. Aún así, asegura, hay liquidez.

A pesar de que el departamento que dirige Rocío Blanco anunció hasta en dos ocasiones durante el mes de mayo que se estaba pagando. Una, el 12 de mayo, mediante una nota de prensa, en la que Empleo enfatizaba que había “simplificado al máximo el procedimiento de solicitud para agilizar la tramitación de las ayudas: el propio formulario ya es la solicitud e incluye una declaración responsable: los interesados sólo tienen que marcar las casillas indicando que cumplen con los requisitos que exige la orden de ayudas”. Luego, se ha comprobado que no era tan sencillo. Ocho días después, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, repetía que se están pagando mediante un procedimiento "ágil y sencillo”.

Un mes antes, en Canal Sur, garantizaba que la Junta pagaría los 300 euros durante el mes de mayo. No fue así. Se están haciendo pagos mediante remesas diarias, pero no se precisa cuántas.

Por provincias y profesiones

El 17 de abril, día en que se abrió el plazo de solicitudes, se tramitaron 21.373, con el domingo 3 de mayo como el día que menos se han pedido, 83, y el propio mes de abril como el que más solicitudes registró, con 57.658.

La mayoría de las actividades provienen de actividades jurídicas (12.397); cultivos no perennes (7.615), servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (4.388), instalaciones eléctricas y fontanería (3.007), construcción de edificios (2.991) u otras actividades profesionales, científicas y técnicas (2.357).

La lista de las diez primeras actividades en orden de petición la cierra la de acabado de edificios, con 1.455 en total. Por provincias, desde Almería se han presentado 9.560 solicitudes; Granada, 7.499; Málaga, 13.351; Córdoba, 5.883; Jaén, 4380; Cádiz, 6.785; Huelva, 3.123 y Sevilla, 14.987.