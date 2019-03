La exportavoz del PP en Dos Hermanas cambia de partido: "Estoy a disposición de Vox como afiliada y para la campaña"

La concejal no adscrita del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) Cristina Alonso, quien fuera portavoz municipal del PP al comenzar el mandato que ahora acaba, se ha afiliado a Vox, está ya "colaborando" con dicha formación y está "a disposición" de la misma "como militante y para la campaña" electoral, según ha adelantado ABC y ha confirmado a Europa Press la propia Cristina Alonso.

"Estoy a disposición de Vox como afiliada y para la campaña", ha aseverado la exportavoz municipal del PP en Dos Hermanas, aclarando eso sí que el haber sido la portavoz municipal de un partido y candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2015 (por el PP) ni le "abre ni cierra puertas" para liderar o no la candidatura de la formación de Santiago Abascal a la Alcaldía nazarena.

"Aún no se sabe nada de la candidatura ni de las listas", ha agregado, insistiendo en la idea de que haber liderado la candidatura del PP a la Alcaldía de Dos Hermanas en 2015 no tiene por qué incidir el papel que juegue ahora en Vox. Así, ha expuesto que ya está participando en las actividades programadas por Vox en Dos Hermanas, a cuyos actos también ha asistido el concejal no adscrito Luis Gómez, también escindido del Grupo popular en el marco del conflicto interno vivido en el seno del PP nazareno.

Recordemos en ese sentido que en marzo de 2016, Manuel Alcocer renunciaba a la Presidencia local del PP Dos Hermanas, resultando luego investigado en la causa judicial relativa al presunto "chantaje" o extorsión al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela, para que retirase dicha candidatura.

En el marco de estas diligencias judiciales fueron investigados Manuel Alcocer; el ya expresidente de NNGG de Andalucía y edil popular en dicha ciudad, Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón; el empresario y militante del PP Emilio Maya; el periodista local José Luis Olivares; Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las citadas coacciones y el trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.

No obstante, a lo largo de la instrucción de la causa, el juez titular del Juzgado Mixto número siete de Dos Hermanas ha sobreseído las actuaciones respecto a Luis Paniagua, Agustín Morón, Fernando Díaz y Emilio Maya, --este último ya fallecido--, ordenando continuar la causa por el procedimiento del tribunal del jurado contra el expresidente del PP nazareno Manuel Alcocer, el periodista José Luis Olivares y Francisco Javier Romero.

En ese contexto, en diciembre de 2017, un colectivo de los militantes del PP de Dos Hermanas reclamaba "más democracia interna" y la celebración de un congreso local del partido, para dar lugar a un nuevo organigrama, pues el partido seguía regido por una gestora tras la dimisión de Alcocer.

Estos militantes señalaban además la "situación insólita y bochornosa" de Cristina Alonso, otrora portavoz municipal del PP nazareno, escindida del PP y declarada como edil no adscrita, tras denunciar una "exclusión, abandono y maltrato verbal" a manos del partido, a cuenta de su testimonio en la investigación judicial del presunto "chantaje" a Manuel Varela.

Y es que según estos afiliados del PP, dicha situación se estaba repitiendo "con otro de los concejales, castigándole por ejercer un derecho democrático como es el de la libertad de elección en un proceso interno", en referencia al congreso provincial celebrado la primavera de 2017 por el PP sevillano, con una ajustadísima victoria de Virginia Pérez sobre la candidatura a la reelección de Juan Bueno como presidente provincial del partido.

Más recientemente, el concejal nazareno Luis Gómez también abandonaba el Grupo popular para continuar como edil no adscrito, después de que trascendiese y fuese incorporada a la citada investigación judicial una grabación sonora reproducida por éste a Manuel Varela, en la que el también concejal del PP Luis Paniagua hablaría sobre una "colocación encubierta" pactada con el Gobierno local del PSOE, con relación al presunto "chantaje".

En cualquier caso, en junio de 2018 el PP de Dos Hermanas celebraba finalmente su congreso local, designando como nueva presidenta de la organización local a la concejal María del Carmen Espada, toda vez que el sector crítico del partido avisaba de que no iba a participar en el cónclave al haber sido promovido supuestamente al estilo "venezolano".