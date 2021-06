Podemos expulsa del partido a una de sus concejales en el Ayuntamiento de Sevilla

Podemos ha acordado la expulsión del partido de su concejal en el Ayuntamiento de Sevilla Sandra Heredia, integrada en el grupo municipal Adelante Sevilla, al acusarla de indisciplina, no obedecer las directrices de la formación morada y defender otros postulados políticos en el Consistorio. La decisión tiene como punto de partida la maniobra que hace un año apartó temporalmente a Susana Serrano como portavoz municipal, pero se encuadra también en la convulsión que azota a las formaciones a la izquierda del PSOE tras la traumática salida de Teresa Rodríguez de Podemos, su consideración como tránsfuga por el Parlamento andaluz y su control de la marca Adelante Andalucía al margen de la confluencia Unidas Podemos.

La expulsión de Heredia es el colofón a una denuncia ante el Comité de Garantías de Podemos, después de que hace un año avalara apartar a Susana Serrano (líder del partido morado en Sevilla capital) de la portavocía de Adelante Sevilla. Heredia sumó su voto al de los otros dos concejales del grupo municipal (Daniel González Rojas y Eva Oliva, de IU) para desposeer a Serrano del cargo, que pasó a González Rojas, aunque finalmente la situación se recondujo de cara al exterior con la introducción de una portavocía rotatoria.

La resolución final del Comité de Garantías estima la denuncia y considera que Sandra Heredia cometió dos infracciones muy graves: indisciplina y actuación, como cargo público que es, al margen de las directrices del partido y sus estatutos. En este sentido, se la acusa de defender los postulados políticos de Anticapitalistas en línea con Teresa Rodríguez y de dar la espalda a Podemos, no presentando por ejemplo iniciativas de la formación morada en el pleno municipal.

¿Qué pasa con el acta de concejal?

Lo que está por ver es si esta expulsión conlleva que se le reclame el acta de concejal, sentido por el que se inclina el Consejo de Círculos de Sevilla, pero sobre el que no se ha pronunciado la dirección regional de Podemos. Esta última tiene que avalar cualquier movimiento que afecte a un grupo municipal constituido por la confluencia autonómica que lideran este partido e IU.

Sólo en el caso de que se decidiese reclamarle el acta, Adelante Sevilla tendría que comunicar formalmente esta situación en el Ayuntamiento, un horizonte hipotético con dos únicos escenarios posibles: la renuncia de Heredia para que entre otro miembro de la lista electoral o su negativa a hacerlo, con lo que acabaría como concejal no adscrita.

Tensión en el grupo municipal

Por lo tanto, y por ahora, a efectos prácticos no cambia mucho la situación en el grupo municipal, ya de por sí muy tensa como refleja el episodio de la portavocía o que los concejales votasen de manera distinta en el pleno que aprobó el Plan de Movilidad Urbana de Sevilla (PMUS). La situación interna ha llegado al punto de ediles que no se hablan entre sí o a que no se celebren reuniones de trabajo y coordinación.

Desde Podemos se asegura que se ofreció a Heredia un acuerdo por el que, a cambio de paralizar el proceso de expulsión, ella se comprometía a desvincularse de Anticapitalistas y a reconectar con Podemos, atendiendo las peticiones del partido y rindiendo cuentas ante su militancia. La propuesta no cuajó, por lo que desde la formación morada se zanja la cuestión asegurando que "está trabajando para otra iniciativa política".

Un nuevo proyecto político

Esta situación no sería exclusiva de Sevilla, ya que se estaría produciendo en otros municipios en los que se presentó una marca electoral impulsada por Unidas Podemos. Detrás de ello están las tensiones generadas por la ruptura de Teresa Rodríguez con este proyecto y su impulso de la iniciativa Andalucía no se Rinde, plasmada finalmente en el mantenimiento de las siglas Adelante Andalucía bajo su control.

Adelante Sevilla se presentó a las elecciones municipales de 2019 como una coalición de siete partidos que, poco a poco, se ha ido descomponiendo. En este momento, sus cuatro concejales defienden tres líneas políticas diferenciadas, aunque ahora la que suma mayoría es IU gracias a sus dos ediles, que tienen más sintonía con Sandra Heredia que con Susana Serrano.