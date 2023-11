La Fiscalía investiga si hay delito de odio en las palabras del edil del PP en Torrox que comparó a migrantes con animales

La Fiscalía de Málaga ha abierto unas diligencias preprocesales en relación con las manifestaciones realizadas por el edil del PP en Torrox (Málaga) Salvador Escudero, que comparó con animales a los migrantes trasladados desde Canarias a la localidad.

Escudero, concejal de Cultura y Tradiciones Populares del municipio malagueño (19.997 habitantes) gobernado por el PP, ha calificado a los migrantes que llegaron la semana pasada desde Canarias de “bomba de relojería” y propuso un “control” sobre ellos, incluyendo colocarles “una marca”. “Control no sé: como no le pongan una marca como a los animales que les ponen una pulserita o algo de eso, no sé hasta qué punto va a haber un control de estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes”, dijo el edil en una entrevista en una radio local, que él mismo y el PP local difundieron en redes sociales. Horas después, con la polémica ya desatada y una exigencia de dimisión por parte del PSOE, el concejal emitió un comunicado de disculpas.

El Área Especializada en Delitos de Odio de la Fiscalía malagueña ha recibido dos denuncias respecto a las declaraciones realizadas por Escudero, y el ministerio fiscal ha decidido, en primer lugar, abrir unas diligencias de investigación preprocesales, que en términos genéricos se trata de un examen preliminar de un asunto para determinar si el hecho o la conducta en sí tienen relevancia penal o no, informa Europa Press citando “fuentes de la Fiscalía”.

Las fuentes han precisado que aún no se ha adoptado ninguna resolución en cuanto al fondo del asunto; sino que “hay que investigar todo antes de tomar una decisión”.

El PSOE fue el primero en manifestar su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía por un delito de odio en relación con estas manifestaciones, al considerar que son “completamente inaceptables para un representante público”, además de que han pedido en reiteradas ocasiones la dimisión del edil.

Asimismo, desde la Asociación Málaga Acoge también informaron de la presentación de una denuncia por delito de odio al señalar como “alarmantes e inadmisibles las declaraciones teniendo en cuenta que han sido emitidas por un responsable público”, considerando que eran “insuficientes” las disculpas del concejal.

El PP abrió expediente informativo para analizar las consecuencias de las polémicas palabras del concejal de Cultura y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Torrox.