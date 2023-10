El Gobierno andaluz reactivará las extraescolares antes del viernes en todas las provincias excepto en Málaga

La Consejería de Desarrollo Educativo del Gobierno andaluz ha anunciado que las actividades extraescolares se reactivarán entre mañana miércoles y el viernes en todas las provincias, excepto en Málaga, donde se paralizó la adjudicación del lote de servicios por un recurso interpuesto. Este servicio para la conciliación de las familias, del que se benefician 90.800 alumnos en 1.667 centros de toda Andalucía, debía arrancar a principios de octubre, pero “un problema técnico” dejó sin extraescolares a miles de estudiantes.

“La Agencia Pública Andaluza de Educación culminará entre hoy y mañana la comunicación a las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco de Actividades Extraescolares de los contratos basados”, ha informado el departamento de Patricia del Pozo, sobre el paso previo para que las empresas responsables reactiven estos servicios en los colegios andaluces.

“Durante la mañana de hoy se han notificado más de 300 contratos y a lo largo de la tarde se continuará con este trámite, por lo que se espera alcanzar entre 700 y 800 contratos notificados hoy, tanto a las empresas como a los centros escolares. Mañana se completará este proceso, superándose las 1.000 notificaciones. Una vez realizadas estas comunicaciones, las empresas pueden comenzar ya a prestar este servicio en los diferentes centros”, explica la consejería en un comunicado.

La excepción es Málaga. Allí las familias de los alumnos seguirán sin poder llevar a sus hijos a las actividades extraescolares, porque la adjudicación del lote se impugnó en los tribunales y está pendiente de resolución. La consejería prevé firmar este miércoles un nuevo acuerdo marco como instrumento jurídico para volver a contratar las extraescolares en esta provincia, aunque el servicio aún “se demorará más que en el resto de Andalucía”.

La consejera ha “lamentado los inconvenientes que han supuesto para las familias no poder disponer en estos días de estas actividades, como consecuencia del nuevo procedimiento obligado para seguir avanzando en garantías y transparencia”, esto es, la firma de alrededor de 1.800 contratos con más de un centenar de empresas, “con la complejidad que ello supone desde el punto de vista técnico y administrativo”.

La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y de Ocio (AAEECO) ha afeado a la Consejería de Desarrollo Educativo su “falta de planificación” y el haber llegado al inicio del curso escolar sin tener garantizado un servicio de conciliación familiar que afecta a más de 90.000 estudiantes.

La entidad que aglutina a la mayoría de empresas que realizan este servicio en los colegios públicos de Andalucía se muestra escéptica respecto al anuncio de la Consejería y teme que las extraescolares no puedan empezar a funcionar aún. “De momento se están formalizando en esta semana los contratos, pero formalizando significa que se están notificando a los centros y empresas la resolución de adjudicación”, advierte Beatriz Talaverón, gerente de AAEECO.

Talaverón recuerda que esta semana coincide con el puente del Pilar, lo cual dificulta la comunicación a las familias y a los centros escolares, de modo que la apertura del servicio de actividades extraescolares “no es posible hasta la próxima semana si mañana no dejan aclarado que se puede realmente empezar”. Por otro lado, añade, “las empresas al no tener fecha cierta, deben organizar las actividades, monitores y cerrar con los centros horarios, grupos... por lo que esta tarea previa y con los tiempos que están dando de comunicaciones de estos contratos hace casi inviable empezar el próximo 16 de octubre”.

La AAEECO también explica que hasta este miércoles no termina el plazo de recurso interpuesto en Málaga, y por tanto, no podrán empezar a formalizarse los contratos basados en esta provincia al menos hasta la próxima semana, “por lo que seguramente hasta finales de octubre o principios de noviembre no se podrá empezar”.

Dado que “las familias no entienden de contratos sino de horarios”, ha denunciado Talaverón, el resultado del parón de las actividades extraescolares las primeras semanas del curso escolar es que se ha vulnerado su derecho a la conciliación, según asevera esta organización, apelando al Decreto de apoyo a las familias andaluzas aprobado por la Junta en abril de 2002, en el que se recoge este servicio complementario como un pilar para poder conciliar vida laboral y familiar fuera del horario lectivo.