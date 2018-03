Fallece un niño de cuatro años por meningitis en el Hospital Materno Infantil de Granada

Un niño de cuatro años ha fallecido este pasado jueves a consecuencia de una meningitis neumocócica fulminante en el Hospital Materno Infantil de Granada, si bien desde la Delegación de Salud han trasladado un mensaje de "calma" por no ser contagiosa y tratarse de un caso "aislado".



El menor ingresó el miércoles y falleció al día siguiente a causa de esta meningitis, que al ser neumocócica no requiere suministrar antibióticos de forma preventiva al entorno del pequeño, dado que las posibilidades de contagio son nulas, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación de Salud.



Así, no será necesario suministrar ningún tratamiento quimioprofiláctico ni a la familia ni a los compañeros de clase del menor, que según las primeras informaciones era vecino de Víznar (Granada).



La jefa de Salud Pública de la provincia de Granada, Isabel Marín, ha querido trasladar un mensaje de "calma" a todos los padres de los compañeros del menor fallecido y de los niños que tienen una edad similar porque se trata de un "caso aislado".