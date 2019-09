Podemos Granada filtra por error un audio en el que reconoce conversaciones con Vox sobre una moción de censura

Granada sigue sumida en una crisis de gobierno que amenaza con convertir al Ayuntamiento de la capital en uno de los más inestables del país. A las disputas internas entre Ciudadanos y Partido Popular, que ostentan la alcaldía con 11 concejales de 27, se ha unido un nuevo actor, que había pasado desapercibido hasta ahora: la coalición de Unidas Podemos y Izquierda Unida. Un audio enviado a la prensa sobre un desayuno informativo que tuvo lugar este lunes haciendo balance de los cien primeros días de mandato municipal ha desvelado conversaciones con Vox sobre una posible moción de censura a cuenta de la parálisis política de la ciudad.

La transcripción del mensaje enviado a los medios a través de WhatsApp deja poco lugar a la imaginación. El portavoz de Unidas Podemos-IU en el Consistorio argumenta a "micro cerrado" que habló en verano con el líder de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Granada, Onofre Miralles: "A mí me dijo a finales de julio que el 28 de agosto ponía una moción". La locución prosigue con Cambril dialogando sobre el asunto en un tono directo y sin cortapisas. El político explica lo que se habló de manera informal. "La moción tendría que hablarla con el PSOE para que la lanzara, nos lo dijera nosotros, que nosotros la aceptáramos, y él después sumarse, porque nosotros no nos íbamos a sumar si estaba antes la extrema derecha", se le escucha decir en el audio.

Fuentes de Unidas Podemos consultadas por eldiario.es/andalucia confirman el sentido de las palabras de su portavoz en el Consistorio sin matizar nada al respecto. "Si estáis a oyendo a Cambril es que fue él", apuntan en el seno de la formación. No en vano, la conversación que se desvela pone de relieve un encuentro poco imaginado por el electorado entre Vox y la coalición de izquierdas. Además, Antonio Cambril llega a asegurar que advirtió a Onofre sobre sus continuas amenazas con poner una moción de censura: "Cuidado, Onofre, cuando uno amenaza mucho y no da, te acaban perdiendo el respeto".

Vox confirma el encuentro

La otra parte aludida en el audio que se ha desvelado presuntamente por error, es decir, Vox, confirma que la información que trasmite Cambril es cierta, aunque matizan. Onofre Miralles reconoce que "hubo un encuentro informal en el que se habló de todo". Incluida una moción de censura que en cualquier caso no se puede hablar de ella en serio "si no está el PSOE en la reunión, que no fue reunión". Miralles apostilla que fue una "conversación de bar" y que su idea al respecto de un cambio en el gobierno municipal no es exactamente la que explica el líder de Unidas Podemos-IU.

"Mi primera opción es que el Partido Popular se aparte del gobierno y fuerce al alcalde irse", admite a este medio. Añade que "todo lo demás que ha filtrado Cambril es cierto menos lo que dice de Macarena". Se refiere a cuando Cambril sostiene que Onofre estaba convencido de poner en marcha una moción de censura y que si no lo hizo fue porque Macarena Olona, diputada de Vox por Granada en el Congreso de los Diputados, le frenó. "Nunca me ha puesto freno ni acelerador por lo que no se cierra esa puerta", señala Miralles.

En todo caso, el líder de la extrema derecha no tiene del todo claro que el audio haya sido fruto de un despiste como así se ha hecho saber. "Ten en cuenta que puede inventarse lo que le de la gana y que el gazapo no sea tal, sino intencionado", asegura el edil de Vox. Finalmente sentencia, a raíz de la filtración, que le resulta "muy casual que se cuele el desliz completo".