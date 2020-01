Veinte empleadas de la limpieza de Granada llevan tres meses sin cobrar de una empresa que trabaja para la Administración

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha denunciado la situación de "indefensión" que padecen una veintena de trabajadoras de la limpieza de Granada. Desde el SAT aseguran que estas empleadas llevan tres meses sin cobrar y que la empresa que las tiene contratadas no sólo no ha dado ninguna solución sino que ha llegado a asegurar que no abonará las deudas que tiene pendiente. La denuncia se agrava porque la entidad que debe las nóminas está contratada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y el Ministerio de Justicia para limpiar diferentes instituciones.

Fuentes del sindicato sostienen que en total son 20 las trabajadoras de la limpieza que no perciben sus salarios. Del total de ellas, 14 trabajan en Granada capital, 4 en los Juzgados de Motril y las 2 restantes en los de Almuñécar. La mayoría de ellas llevan años encadenando contratos con diferentes empresas en las que han ido siendo subrogadas para continuar en su puesto. Sin embargo, desde noviembre no han percibido salario alguno. De media, se adeudan alrededor de 3.000 euros por trabajadora.

60.000 euros de deuda

La empresa que no está pagando a sus empleadas es Tempo Facility Services SLU que tiene su sede principal en Barcelona y cuya actividad empresarial es multisectorial. A través de sus servicios de limpieza, Tempo facilita a instituciones como la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Granada el personal necesario para que edificios concretos permanezcan limpios y en buen estado. Algo que sucede por el trabajo de las empleadas, pero no porque Tempo esté cumpliendo con sus obligaciones. Según las estimaciones que hace el SAT, la empresa adeuda, solo en salarios, alrededor de 60.000 euros.

Tras no haber percibido la mensualidad de noviembre, la de diciembre y la paga extra, las trabajadores han decidido presentar demandas individuales para reclamar a la empresa que les pague. Lo han hecho ahora porque jurídicamente suele ser recomendable esperar a que se adeuden tres meses para evitar que a la hora de juicio la demanda decaiga y se tenga que abonar el dinero de las costas previstas en esos procedimientos. Pese a ello, no han estado calladas y han reclamado desde el primer momento que se les pague el dinero que les corresponde.

Tempo ofrece sus servicios en la Agencia IDEA de Granada, en el Centro Municipal de Arte Joven "Rey Chico", en la Fiscalía de Menores granadina así como en los juzgados de Motril y Almuñécar. En todas esas sedes se sigue limpiando, pero las trabajadoras no han cobrado su salario desde noviembre. De ahí que el SAT haya apelado directamente a la responsabilidad de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y el Ministerio de Justicia por no velar por los intereses de las empleadas al no exigir que la empresa a la que tienen contratada abone las mensualidades de las mismas.

Sin respuesta

Paqui es una de las empleadas de la limpieza que trabaja en la Agencia IDEA dependiente de la Junta de Andalucía. Ella es una de las afectadas y su relato sirve para poner cara al problema. Porque según explica, "nadie nos ha dado ninguna explicación". Paqui se encuentra de baja por una lesión en el hombro, pero sus compañeras siguen yendo a diario a su puesto de trabajo sin saber si algún día cobrarán el dinero que les deben. "No nos quieren dar documentación, ni tratan de ponerse en contacto con nosotros", explica.

"En noviembre estuve hablando con un representante de Tempo en Granada y le pregunté qué pasaba, pero él me respondía que no tenía una varita mágica para poder pagarnos", relata. La trabajadora recuerda que en ese momento la empresa sí les decía que iban a percibir su salario, aunque no les especificaban cuando. Hasta que hace dos semanas todo cambió drásticamente. "El mismo representante con el que había estado hablando desde noviembre me dijo que no íbamos a cobrar nuestro dinero", asegura Paqui. Así han pasado los días sin que ni ella ni ninguna de las trabajadoras de Tempo sepan qué va a pasar con su futuro.

Francisco Cabello, representante del SAT en Granada se lamenta de la situación y afirma que ni Junta ni Ayuntamiento ni Ministerio están haciendo nada por solventarlo, sobre todo porque llevan más de un mes advirtiendo de los impagos. Aunque sí reconoce que altos cargos de la Agencia IDEA han viajado desde Sevilla a Granada para tratar el asunto, de momento no se ha logrado ningún avance. Este medio ha tratado de ponerse en contacto con dicha entidad sin haber obtenido respuesta. Algo similar a lo que ha sucedido con el Ayuntamiento de Granada que explica que es un tema que "están mirando los técnicos", pero del que no se tiene más información. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la empresa Tempo sin éxito.

Medio millón a la seguridad social

Por su parte, fuentes de la Fiscalía explican que es una cuestión que escapa de las competencias del propio organismo y que deberá resolverse por otros cauces. En todo caso, este medio sí ha podido saber que hay una empresa que estaría dispuesta a asumir el contrato de limpieza y que el Ministerio está a favor de que así suceda con las trabajadoras de Almuñécar y Motril. Tal y como recuerda el representante del SAT en Granada, Francisco Cabello, "es importante que haya una entidad que se haga cargo de las trabajadoras hasta que se liciten nuevos contratos, porque pueden pasar muchos meses hasta que eso suceda y las trabajadoras se quedarían sin sus sueldos durante todo ese tiempo".

El problema en este momento es que Tempo adeuda más de medio año a la Seguridad Social además de los salarios de las trabajadoras, por ese motivo no es fácil que haya otras empresas que estén dispuestas a subrogar dichos contratos. Este medio también ha intentado ponerse en contacto con Tempo sin éxito. Por lo que hoy por hoy, la opción más viable para que haya una solución se encuentra en la Fiscalía donde la empresa que está interesada en hacerse con la limpieza estaría dispuesta a asumir una parte de la deuda, pero no toda. De momento, las trabajadoras tendrán que seguir esperando, aunque no se detendrán y se movilizarán hasta que alguien les haga caso.