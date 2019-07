Vox Granada amaga con apoyar una moción de censura encabezada por el PSOE

Por segunda vez en menos de un mes y desde que el 15 de junio Luis Salvador, de Ciudadanos, fuese elegido alcalde de Granada, Vox, el otro socio de Cs en la investidura junto con el PP, ha vuelto a poner encima de la mesa la posibilidad de una moción de censura contra el nuevo primer edil. Con una novedad, porque desde la formación de extrema derecha ya se habla sin tapujos de apoyar al PSOE para una posible alcaldía.

El portavoz de Vox en el Consistorio, Onofre Miralles, ha pasado en menos de una semana de recular en su afán por derrocar al alcalde que él mismo votó, a volver a poner encima su destitución. "En Granada lo que se ha producido es una ceremonia de la confusión y un cambio de cromos", apunta Miralles a eldiario.es/andalucia. En esa premisa basa su discurso para sostener que "un partido con cuatro concejales se permite el lujo de vetar a tres que son esenciales para que exista y persista el alcalde".

A lo que se refiere el líder de la extrema derecha granadina es a que Ciudadanos niega cualquier contacto y posibilidad de obtener sillones en el Gobierno municipal a Vox, y que sin embargo, en el pacto que se alcanzó justo antes de la investidura, se había acordado todo lo contrario. A ese argumento, repetido hasta la saciedad en los últimos días aunque parecía aparcado, se le suma esta nueva clave: que en Vox entienden que los concejales delegados nombrados no se ajustan a lo que pretendían cuando apoyaron la investidura. Por eso en la formación de extrema derecha no descartan acabar con lo pactado "porque lo que Vox te da, Vox te lo quita", ha sentenciado Miralles.

Una moción encabezada por el PSOE

El órdago de Vox, que no es nuevo, aporta más detalles. La extrema derecha granadina no descarta apoyar algún tipo de "alternancia" en la Alcaldía y entre las quinielas de los de Santiago Abascal tampoco se descarta mostrar su apoyo al PSOE de Francisco Cuenca, exalcalde de la ciudad. Una alternativa que se abre porque desde Vox opinan que el equipo de Gobierno planteado por Luis Salvador "no está cumpliendo con el decálogo de regeneración democrática que les planteamos".

De hecho, Onofre Miralles va más allá y determina que el hecho de que Luis Salvador y Sebastián Pérez sean los número uno de Cs y PP respectivamente pone de manifiesto que lo que está sucediendo tiene que ver con los egos de ambos. "Granada y los granadinos están por encima de los nombres y las siglas", manifiesta el edil de Vox recordando que su partido no encabezaría ninguna alternativa ni ninguna moción de censura y que ese supuesto debería corresponder al PSOE. La dirección nacional del partido no pondría reparos a tal moción según deja entrever Miralles al recordar que la diputada nacional de su partido, Macarena Olona, le ha acompañado durante la rueda de prensa en la que ha repasado cuál es la situación del Ayuntamiento de Granada.

Preocupados en el PSOE

Lejos de parecer entusiasmados ante la posibilidad de regresar a la alcaldía de Granada solo un mes después de perderla, los socialistas con Francisco Cuenca a la cabeza se muestran preocupados por el vaivén político que lleva protagonizando la ciudad en el último mes. Fuentes internas de la formación sostienen que "la ciudad está paralizada" y que les cuesta creerse las declaraciones de los tres partidos que se encuentran en la derecha ideológica.

Aunque en el PSOE no se atreven a desmentir si podrían encabezar una moción de censura que contase con los votos de Vox para derrocar como alcalde a Luis Salvador, sí muestran su cautela ante la posibilidad de que este ultimátum de Vox pudiese ser real. No en vano, el PSOE necesitaría de 14 firmas para poder llevar a cabo la citada moción de censura y con Podemos-IU ya tiene 13. Necesitan solo una más para llevarla a cabo; teniendo en cuenta que Vox cuenta con tres concejales, los números sí darían, no así las intenciones políticas en principio.

Julio caliente

El verano no se presenta tranquilo en Granada dadas las circunstancias. El mes de julio que se avecina promete emociones fuertes porque Onofre Miralles también avanzó hace unos días que no participaría del pleno de constitución del Ayuntamiento de Granada por no estar de acuerdo con la estructura del Gobierno presentado por Luis Salvador.

Sin fecha para esa cita clave que debe producirse como muy tarde el 15 de julio, los números vuelven a cobrar relevancia. Aunque Onofre Miralles no acudiese a esa sesión, la derecha seguiría sumando 13 votos para aprobar la nueva organización municipal. Serían 13 también los votos obtenidos por la izquierda de PSOE y Podemos-IU pero no podrían hacer nada en caso de empate porque Luis Salvador tiene voto de calidad y con este rompería la igualdad a su favor aprobando a su propio equipo de Gobierno.

Diferente será si los otros dos concejales de Vox también decidieran ausentarse o votar en contra de los planes del alcalde de Granada. En ese caso, aún por definir, la izquierda sí podría anular la constitución de la Alcaldía obligando a reiniciar el proceso y volver a negociar la estructura local. No en vano, a día de hoy la coyuntura en el Consistorio granadino es de todo menos clara.