Un alcalde avisa a sus vecinos para que no salgan: "¡Chicos! Esta tarde va a venir la Guardia Civil a patrullar las calles de Dílar"

El estado de alarma está sacando a relucir la picaresca de algunas personas que intentan eludir la obligación de estar en casa para poder pasar tiempo en la calle, pese a ser un peligro potencial para contagiarse y contagiar el coronavirus (covid-19). Lo que no había trascendido hasta el momento era que un alcalde fuese el que avisara a sus propios amigos de que la Guardia Civil se acercaba a su municipio para que evitaran salir a la calle y eludir problemas. Eso es lo que ha ocurrido con el alcalde del PP en Dílar (Granada), José Ramón Jiménez.

En las últimas horas se ha filtrado un audio enviado por el edil -que pese a su juventud lleva siendo el regidor del pueblo desde 2011- a un grupo de amigos a través de WhatsApp. En él, el alcalde granadino explica a sus allegados que "si pueden evitar al máximo salir, mejor". El mensaje, que rápidamente ha corrido entre los vecinos del pueblo y al que este medio ha tenido acceso, muestra cómo José Ramón Jiménez llega a pedir que si hay algún problema con la Guardia Civil, que se lo consulten a él.

La transcripción del mensaje de voz deja clara la forma de proceder del edil en este caso: "¡Chicos! Esta tarde va a venir la Guardia Civil a patrullar las calles de Dílar, que me ha llamado el teniente. Por lo visto alguien ha denunciado que hay mucha gente por las calles y no se están respetando las medidas de seguridad. Entonces, os lo digo pues para que tengáis cuidado y que advirtáis a vuestros familiares, que si pueden evitar al máximo salir, mejor. Si tuvierais algún problema alguno de vosotros me lo decís, me llamáis ¿vale?".

"Culpa del PSOE"

El alcalde de Dílar ha evitado hacer declaraciones directamente a los medios pero sí ha querido salir al paso de la polémica a través de un comunicado. Jiménez asegura en el escrito que el audio tenía la intención de informar "sobre las medidas que se iban a adoptar ante la crisis sanitaria y el estado de alarma y era, obviamente, que los vecinos de Dílar permaneciesen en su casa, evitando así el riesgo de contagio masivo. Todas las precauciones eran pocas”.

Jiménez se congratula de haber logrado su objetivo de que el aviso llegara a "cuanta más población posible". Sin embargo, culpa al PSOE de la difusión del audio por el que ha surgido la polémica. Para el regidor, los socialistas han elegido el momento "menos oportuno" para hacer política "contra un Ayuntamiento que se está implicando al máximo por frenar la propagación del covid-19, tomando para ello todas las medidas y adelantándose en la medida de sus posibilidades para frenar el virus". Ha insistido en que “si a alguien tiene que criticar el PSOE es al Gobierno central, que es responsable del descontrol al que estamos sometidos los españoles por su improvisación y falta de claridad”.