El colectivo LGTBIQ+ de Granada denuncia la parálisis del Ayuntamiento para ejecutar un plan que defiende sus derechos

El colectivo LGTBIQ+ de Granada reclama al Ayuntamiento que cumpla sus compromisos y vele por los derechos y la dignidad de quienes lo conforman. A través de un escrito que suscriben las asociaciones que constituirán el futuro Consejo Municipal LGTBIQ+ de Granada (Federación Arco Iris, Granada Diversa, CREZCO, RHxI, Gaylespol, Academia de Género, Inserta Andalucía, Llueven Culturas, Mujeres Diversas, Átame, Enfys y Chrysallis), denuncian la parálisis del actual equipo de Gobierno del PSOE para cumplir con un plan aprobado en 2019 durante el anterior mandato socialista. Una preocupación que dice “entender” y “comprender” el Ayuntamiento de Granada.

Un instituto de Granada se convierte en el primero de Andalucía en izar la bandera Lgtbi

Saber más

En concreto, la denuncia del colectivo se refiere al Plan Estratégico para la Diversidad afectivo, sexual, corporal y de género (PEDAS) que, tras meses de trabajo conjunto, fue aprobado hace tres años gracias al impulso de que le dio la ex concejal de Asuntos Sociales, Jemi Sánchez, logrando el respaldo de todos los grupos políticos que entonces estaban en el Ayuntamiento de Granada. El proyecto está pensado para ejecutar estrategias que sirvan para visibilizar al colectivo y sobre todo para defender los derechos y la dignidad de estos ciudadanos y de sus familias. Todo ello englobado en cinco grandes líneas de actuación con 60 medidas concretas para desarrollar dichas políticas entre 2019 y 2023.

Es decir, la idea original era que el plan PEDAS pudiese dar soporte al colectivo LGTBIQ+ de Granada durante el mandato que tenía que empezar en aquel 2019 y que finalizaría el próximo año con las elecciones municipales. Sin embargo, el bipartito entre Partido Popular y Ciudadanos se hizo con la alcaldía en detrimento del PSOE y guardó en el cajón esta estrategia de respaldo a la comunidad LGTBIQ+ granadina. Como recuerdan las asociaciones, Cs se hizo con la cartera de Asuntos Sociales sin que el proyecto avanzase.

Al revés, el colectivo denuncia que José Antonio Huertas, edil encargado de esa área, utilizó el plan solo cuando le interesó, “cada vez que necesitaba publicidad, normalmente asociado a la efeméride del Orgullo”. Ahora, casi un año después de que el PSOE haya retomado el bastón de mando en el Ayuntamiento de Granada, poco ha cambiado al respecto, según dicen. “De nuevo volvieron las buenas palabras y las intenciones”, admiten al tiempo que censuran que se hayan quedado en apenas eso.

“Tiempo perdido”

“A día de hoy, todo lo ejecutado del plan se resume en: la creación del observatorio de delitos de odio (delitos que no afectan exclusivamente al colectivo LGTBIQ+), una acción de formación dirigida a agentes de policía, un concurso de fotografía y la colaboración municipal en unas jornadas íntegramente organizadas por una de las asociaciones arriba nombradas”, señala el colectivo LGTBIQ+. Una realidad que consideran claramente insuficiente cuando el plan PEDAS tiene su fecha de caducidad en abril de 2023. Es decir, en 365 días. "Queda un año para la ejecución del 90% de un plan estratégico".

Por eso, han solicitado al Ayuntamiento de Granada que tome cartas en el asunto y empiece a trabajar por un proyecto que consideran esencial para cuidar de los derechos y la ciudadanía que pertenece al colectivo. "La mesa de participación formada por todas las asociaciones, se siente más decidida que nunca a denunciar, una y otra vez, el inmovilismo histórico del Consistorio granadino en relación con sus reivindicaciones". Creen que el modelo de ciudad que se está impulsando está alejado de la idea que se reivindicó en el PEDAS cuando consideran que "debería ser bandera cultural y turística de Granada".

Cansados de estar continuamente “en guardia” para que el plan pueda llegar a ejecutarse, afean la actitud del Consistorio granadino: “Nosotras podemos colaborar en la ejecución del plan, pero la gestión y el liderazgo, ha de ser político y técnico. Exigimos un proceso de evaluación participado y transparente que ponga sobre la mesa los factores que están determinando tan estrepitoso fracaso, para poder depurar responsabilidades, ofrecer respuestas y soluciones, y que nunca más, el Ayuntamiento apruebe planes que sirva a su medallero político, en vez de a la ciudadanía”.

José Alfaro, uno de los representantes del colectivo, afirma que desde el equipo de Gobierno no les está dando información sobre cómo se va a desarrollar el plan. La última vez que se reunieron fue el pasado otoño, pero ni siquiera saben con qué presupuesto cuenta el PEDAS. “La concejala, Nuria Gutiérrez, nos dijo que había para ejecutar 7.000 euros para el año 2021. No sabemos nada a día de hoy a dónde han ido a parar y ni mucho menos de cuál es lo previsto para 2022”. Además, afirma que se sienten ninguneados porque no se está contando con ellos para las pocas iniciativas que se realizan. “Hace poco, relanzaron con todo bombo y platillo el Observatorio de delitos de odio y ni siquiera nos convocaron”.

Desde el colectivo, José Alfaro asegura que, de no ser por el escrito que han presentado, el Ayuntamiento de Granada no se habría puesto en contacto con ellos como lo ha hecho en las últimas horas. "Curiosamente desde que hemos empezado a contactar con la prensa, nos están llamando y convocando a una reunión con el alcalde". La cita fue este jueves y Alfaro afirma que fue un encuentro "constructivo" en el que se admitieron los "déficits" importantes que hay entre el Consistorio y el colectivo. "Hemos puesto algunas propuestas de mejora sobre la mesa. Y por su parte, hay una batería de actividades a desarrollar todas coherentes con el plan estratégico. Ahora, queda por ver que efectivamente eso se lleve a cabo y que además se haga con calidad y eficiencia, y por tanto sin que las relaciones se deterioren".

“Entiendo y comparto la preocupación de las asociaciones”

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, Nuria Gutiérrez, recuerda que el plan se aprobó en 2019 y que fue durante la etapa del PP cuando quedó completamente paralizado. "Entiendo y comparto la preocupación de las asociaciones”. No obstante, señala que en apenas siete meses en el equipo de Gobierno se han llevado a cabo varias iniciativas entre las que destaca la creación del Consejo Municipal LGTBIQ+ que no ha sido posible por falta de asociaciones o la citada convocatoria del Observatorio contra los delitos de odio. Sobre ella, Gutiérrez destaca que “solo acudió una asociación LGTBIQ+". "Además aprobamos el plan municipal de VIH a petición de los coles y ya estamos trabajando junto con otras áreas del Ayuntamiento, como es el caso de la de Turismo y Comercio para promocionar Granada como destino turístico LGTBIfriendly y las actividades del Orgullo".

"Este plan nació para que se ejecutara en cuatro años y tendremos que trabajar en tiempo récord", explica Nuria Gutiérrez. Explica que hay mucho por hacer para que "en menos de año y medio dé tiempo a cumplir con la mayor parte". En todo caso, avanza que quiere trabajar junto al colectivo LGTBIQ+ en una nueva propuesta para recuperar parte del tiempo perdido: "La idea es renovar el plan haciendo un nuevo análisis y actualizándolo, precisamente, porque los dos años de parálisis del gobierno de la derecha, han complicado su realización".