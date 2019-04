Colas de horas en Granada para recoger el voto por correo

Esta semana decenas de personas han tenido que soportar colas de varias horas en las oficinas de Correos en Granada para poder recoger su voto de cara a las elecciones del 28A. Especialmente en la ubicada en Puerta Real, en el centro de la ciudad. La estampa se ha producido después de que las vacaciones de Semana Santa provocaran que muchas personas, especialmente jóvenes y estudiantes que no están censados en Granada, no hayan recibido su voto por correo durante los días festivos obligándoles a tener que personarse en la sucursal de Correos.

Ese es el caso de Almudena, una estudiante de Derecho de la Universidad de Granada, que ha sido testigo en primera persona de las colas que han tenido lugar este martes. En su caso ha debido esperar algo más de hora y media para recoger el voto ya que no había podido recibirlo en su domicilio. La joven recuerda que en otras convocatorias ha tenido que vivir "colas largas pero no tan desmesuradas". No solo eso, Almudena cuenta que una amiga suya, al ver la situación, ha llegado a desistir de participar de su derecho a votar en las elecciones generales de este domingo. En el caso de esta chica, su trabajo le impedía poder estar durante tanto rato esperando.

Marina, también estudiante en Granada, ha sido otra de las jóvenes que ha tenido que pasar más de una hora esperando para recoger el voto. Como los demás presentes, ha tenido que padecer cómo "la cola se movía muy lenta" por el elevado volumen de peticiones que han tenido que atender en esta oficina de Correos. La media de espera de cada uno de los afectados ha superado con creces la hora. Lucía, otra de las afectadas, también explica que ha tenido que posponer algunos planes por tener que estar esperando.

"Estamos desbordados"

Los trabajadores de Correos en Granada también se han visto superados por una situación que se ha producido por la coincidencia en el tiempo de la campaña electoral y el voto por correo con la Semana Santa. No en vano, aunque suelen ser testigos de largas colas en convocatorias anteriores, nunca se habían vivido escenas como la de estos días. En la oficina central de Puerta Real las personas que han esperado su turno han rodeado incluso la manzana en la que se encuentra ubicada.

Carlos Abecia, portavoz del sindicato CSIF de Correos Granada, explica que la situación está superando lo vivido en otras ocasiones. "Se han recibido una gran cantidad de peticiones de voto, muchas más que en otros años", apunta. Al tiempo que añade que "las solicitudes no han llegado escalonadas y se han aglutinando en los últimos días".

Abecia señala que "estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para atender la demanda" y por ese motivo las oficinas están abriendo media hora antes y cerrando media hora después. La más importante, la de Puerta Real, cerró este lunes a las diez de la noche, hora y media más tarde de lo que suele echar el cierre.

No en vano, la Junta Electoral Central amplió el periodo para recoger y depositar el voto por correo hasta el próximo 25 de abril. Algo que, según Abecia "se está notando, estamos desbordados tanto en las oficinas como en los repartos porque hay que sumar la paquetería habitual". Por ello, para evitar que se vuelvan a producir hechos así, desde CSIF reclaman que se refuerce un personal que consideran escaso.