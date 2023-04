Granada acoge un encuentro de ilustradores al servicio de la solidaridad

Granada volverá ser escenario este fin de semana de una iniciativa solidaria que ya cumple su cuarta edición. 'Creadores a Sueldo' vuelve a celebrarse con el objetivo de ser un espacio altruista en el que el arte de la ilustración esté al servicio de la cooperación con quienes más lo necesitan. La iniciativa, impulsada por el periodista José Antonio Barrionuevo (Un periodista en el bolsillo) y Clara Degüé de La Madriguera, pretende reunir en el mismo lugar a algunos de los mejores ilustradores del mundo e invitar a quienes lo deseen a poder colaborar con la Fundación Agua de Coco para la que irán destinados íntegramente los fondos que se recauden.

Enmarcada en la Noche en Blanco de Granada, esta cita pretende remarcar la importancia transformadora que tiene la cultura. La pandemia de la Covid-19 detuvo la celebración de este evento y se llevó por delante el espacio coworking erranT en el que tenía lugar. Sin embargo, la determinación de Barrionuevo y Degüé ha resucitado la esencia de este encuentro entre el arte y la solidaridad que este sábado tendrá lugar en el Hotel NH Collection Victoria de Granada capital en dos turnos desde las seis de la tarde y hasta las diez de la noche. Será además una oportunidad para poder charlar con los artistas que acudirán.

La lista de creadores

Participar permitirá adquirir los trabajos que realicen en directo los ilustradores que se darán cita en este 'Creadores a Sueldo'. Por el módico precio de 5 euros, aunque se puede pagar más si se desea, aquellas personas que deseen colaborar lo harán llevándose a casa auténticas obras de arte de alguno de estos ilustradores: Francis Porcel, Antonio Uve, Chari Nogales, El Bute, Enrique Bonet, Jacob Portillo, Gabriel Gómez, Javier Martín Caba, Manuel Vaca, Nanen García-Contreras, Nicolás Castell, Nouchine Motebassem, Olalla Ruiz, Paco Anguita, Rocío Sánchez Alcaide, Sergio García, Lola Moral, Rosa Olea, Dani Blázquez, Marsilio, Indi&Lala, Ramón Gardón, Salvadimarte, José Luis Munuera, Monkytoon, León Palomares, Elena García, Irene Márquez, Bea Sáez, Cindia Mera, Aitor Fernández, Lola Molero Prieto, Paco Vílchez, Ramón Carlos Válor y Joaquín López Cruces.

Con la ambición de repetir y mejorar el éxito de los eventos anteriores, en los que se ha llegado a reunir 400 personas y recaudar hasta 2.000 euros para asociaciones como Granadown, José Antonio Barrionuevo confiesa que afronta este encuentro “con mucha ilusión”. Desde el agradecimiento a los creadores que se pasarán por el NH Collection Victoria de Granada, el organizador recuerda que es una “acción solidaria” que al mismo tiempo sirve para dar “visibilidad al trabajo” de los artistas que participan. “Lo bonito es que nos vamos a encontrar con un montón de de ilustradores, pero sobre todo con ilustradores supervariados y diferentes ya que cada uno utiliza una técnica diferente y algunos coincidirán”.

Un encuentro para ser mejores

Clara Degüé no es solo el otro impulso junto a Barrionuevo de 'Creadores a Sueldo', sino también el rostro que hay detrás de La Madriguera, una de las tiendas más icónicas de Granada para la ilustración. Por ello, no es de extrañar que considere este encuentro entre el arte y la solidaridad como una oportunidad para dar visibilidad a este talento. “La gente lo está esperando bastante porque hemos tenido un paro muy gordo y la verdad es que lo echábamos de menos”. Por otro lado, el ambiente que se genera entre los creadores, según Degüé, es “muy bonito” porque se nota “cómo lo hacen de manera totalmente desprendida y altruista”.

Confiesa también la ilusión que le hace compartir espacio con algunos de los mejores ilustradores granadinos y espera que eso sirva de impulso para que se puedan recaudar muchos fondos para la Fundación Agua de Coco, cuya actividad se centra en el fomento de proyectos de cooperación internacional y desarrollo educativo. Sandra Fernández, la gerente de esta organización solidaria con base en Granada, destaca que la iniciativa es “muy importante” porque no solo va a servir para recaudar fondos, sino porque el plan de acción se “alinea” mucho con la forma de trabajar de la fundación.

“La campaña de este año va destinada a construir un centro de acogida socioeducativo y musical en el que fomentamos el arte y la música en los menores, porque nosotros apostamos por la educación no solo formal porque consideramos que es una herramienta básica para trabajar la autoestima”, explica Fernández. Con multitud de acciones y cooperando a nivel internacional con países como Madagascar, la Fundación Agua de Coco es la entidad a la que se apoyará en esta cuarta edición de 'Creadores a Sueldo'.

Una acción solidaria

Enrique Bonet y Nanen García-Contreras son dos de los artistas que van a prestar su talento y su tiempo para ayudar a esta asociación solidaria en el evento de este sábado. Ambos son ilustradores de un gran prestigio. Bonet asegura que “como ilustrador o como alguien que se dedica al dibujo habitualmente este encuentro es una doble alegría”. Por un lado, considera que puede ser “una manera estupenda de salir del cascarón en el que normalmente trabajamos los dibujantes ya que el trabajo suele ser solitario en casa y no suele haber ese contacto con el público”. Por otro, “es una alegría encontrarte y estar codo a codo con amigos, con gente a la que conoces y con la que has trabajado desde hace mucho tiempo”.

Para Bonet, colaborar con la Fundación Agua de Coco tiene un valor especial por ser una oenegé que nació en Granada y que ha crecido de la mano de amigos “que colaboran muy directamente”. Por su parte, Nanen García-Contreras, aunque vive en Sevilla, no se lo ha pensado para aportar su arte en este encuentro solidario: “Desde pequeña me encantaba dibujar y crear historias, estudié Bellas Artes en Granada y después diversos encuentros y talleres de Ilustración hicieron que retomara mi pasión por contar historias con imágenes”. En uno de esos talleres conoció precisamente a José Antonio Barrionuevo y se enamoró de esta iniciativa.

“No me he perdido ninguna de las sesiones de Creadores a Sueldo, de un lado por ser una acción solidaria y de otro porque me lo paso bien, coincido con ilustradores que hace tiempo que no veo y disfruto del contacto con el público”, explica la artista. Un ejemplo de que el arte es un medio transformador de nuestro mundo y, en este caso, una oportunidad ideal para ver cómo la ilustración es capaz de dibujar una vida mejor para los demás.