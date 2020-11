Moreno preside este domingo el Comité Territorial de Alertas para decidir si flexibiliza restricciones en Granada

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá este domingo 29 de noviembre en Granada la reunión del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, que analizará la evolución de la pandemia del coronavirus Covid-19 en la provincia para decidir sobre la posibilidad de flexibilizar o no las restricciones vigentes.

El propio Moreno anunció el pasado domingo 22 la prórroga del cierre de la actividad no esencial en la provincia de Granada, exceptuando el distrito Granada Sur en el que podrán abrir los comercios hasta las 18.00 horas, si bien abrió la puerta a la posibilidad de revisar estas medidas de forma semanal y no cada 15 días como ocurre en el resto de la comunidad.

Granada sigue siendo la única provincia andaluza que la tasa de 500 casos positivos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días que el Ministerio de Sanidad califica como "riesgo muy alto", pero ha conseguido reducirla durante la última semana en 336,3 puntos, pasando de una tasa de 864,6 el día 20 a otra de 528,3 este pasado viernes 27, último dato disponible de la Consejería de Salud y Familias.

En el distrito Granada Sur, con 43 municipios y 150.000 habitantes, se levantó desde las 00.00 horas del pasado martes día 24 la prohibición del cierre total de la actividad no esencial y se permitió la apertura hasta las 18.00 horas como en el resto de Andalucía. Por el contrario, en el resto de la provincia --Granada capital, su área metropolitana y Granada nordeste-- siguió vigente el cierre total de toda actividad no esencial durante toda la jornada.

El presidente de la Junta ya reconoció el pasado domingo que le gustaría haber abierto desde el día 24 toda actividad no esencial en la provincia, pero advirtió de que "entrar en una carrera precipitada por levantar medidas sería pan para hoy y hambre para mañana".

No obstante, Moreno adelantó que la Junta realizaría una evaluación semanal de los datos de la pandemia en esta provincia "por si fuera posible flexibilizar las medidas" sin esperar al 10 de diciembre, que será cuando se modifiquen o amplíen las medidas en el resto de Andalucía.

Este "repaso semanal" se llevará a cabo porque Granada cuenta con una situación epidemiológica "distinta", que es "más grave y difícil", y por ello, "nos ha obligado a que limitemos la actividad", según detalló el presidente, que apuntó que, aunque los datos se revisarán en una semana y no en 15 días, si la tasa "no lo permite, desgraciadamente no se podrá hacer nada" porque "abrir de manera precipitada" podría significar tener "una situación límite" en 15 días en alguna comarca o distrito sanitario.

Por otra parte, Moreno también anunció entonces que la Junta iba a estudiar un plan de apoyo adicional para los sectores afectados en las zonas en las que permanece el cierre total. "Soy muy consciente de las enormes dificultades de comerciantes y hosteleros que no tienen actividad desde hace dos semanas", ha asegurado.