El fin del Plan de Inclusión de Zonas Desfavorecidas pone en peligro 60 puestos de trabajo en Servicios Sociales de Granada

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada vuelven a situarse en una posición delicada. El fin el próximo verano del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas (PLIZD) que desarrolla este área con la cofinanciación del Consistorio y de la Junta de Andalucía, deja en el aire los puestos de trabajo de 60 profesionales que participan de estos proyectos para ayudar a familias en situaciones de vulnerabilidad en barrios y distrito humildes. Como el PLIZD, aprobado en 2018, utiliza fondos europeos que permiten que el presupuesto se estire durante varios años, la financiación se acaba en agosto sin que haya una alternativa para evitar la pérdida de estos empleos.

Para evitar que ocurra, CGT y CSIF, los sindicatos mayoritarios que representan al personal del Ayuntamiento de Granada, piden al Ejecutivo local que busque una solución para no perder más plantilla en Servicios Sociales. Si bien es cierto que el Consistorio solo sufraga el 20% del coste del PLIZD, CGT y CSIF recuerdan que estos trabajadores forman parte de su personal y, por lo tanto, se deberían tomar cartas en el asunto para evitar su marcha. De hecho, no es un asunto nuevo ya que este tipo de planes se desarrollan desde hace más de 30 años, aunque con distintas denominaciones. Además, es la Junta de Andalucía la que asume la mayor parte del coste para implantarlos aportando el 80% de la financiación necesaria.

El problema es que el Gobierno andaluz, según denuncian los sindicatos, ha logrado los fondos necesarios para el PLIZD a través de fondos europeos y no tiene intención de renovarlo hasta que no vuelva a haber más dinero procedente de la Unión Europea. Sin embargo, esto podría dilatarse un año como mínimo, tiempo en el que no habría ningún plan de estas características y el área de Servicios Sociales tendría a 60 profesionales menos. De ahí que CGT y CSIF le pidan al Ayuntamiento que lleve a cabo alguna acción que permita retener este empleo que consideran vital para asistir a los ciudadanos y las familias que tienen necesidades. Ignacio Delgado, portavoz de CSIF en Personal del Ayuntamiento de Granada, pone en valor la importancia del personal que se perdería porque “la mayoría son trabajadores sociales, educadores sociales y personal administrativo”.

Una plantilla básica para el buen funcionamiento de los Servicios Sociales del Consistorio que lleva desde 2018 ejerciendo sus funciones y que conoce a la perfección cómo funciona este área. “Se acabará el fondo y, por lo tanto, los objetivos y en teoría estos profesionales se van a la calle en agosto”, lamenta Delgado. “Han iniciado una línea de trabajo que debe continuar porque el trabajo que están desarrollando corre el riesgo de terminarse”. Por su parte, en CGT consideran que es “escandaloso que necesidades básicas y estructurales de los municipios sigan cubriéndose con programas temporales precarios que sufren siempre estos altibajos”. Por eso, el sindicato “insta al Ayuntamiento a no mirar para otro lado y asumir a estos profesionales como lo que son, según el sindicato, personal estructural municipal”.

Riesgo de perder al "30% de la plantilla"

Según fuentes sindicales, se da por hecho que este plan se renovará con otro nombre, como ya lleva ocurriendo 30 años. El problema, insisten, es que no sirve de mucho que se renueve un proyecto similar si hay que volver a contratar a personal nuevo que ha de entrar en dinámica cuando ya hay trabajadores que saben ejercer sus funciones. De hecho, CGT afirma que, si se van estos 60 profesionales en agosto, el área de Servicios Sociales perdería al 30% de su plantilla: “Sería muy grave para la ciudadanía y el alcalde Francisco Cuenca no puede mirar para otro lado mientras las personas más vulnerables se quedan sin herramientas para mejorar sus vidas”.

En esa tesitura, el ambiente que se vive ahora mismo entre la plantilla es de “calma tensa”. Ignacio Delgado de CSIF asegura que el personal actual aún podría renovarse por un año más si fuese necesario para tener más margen para decidir qué hacer con el PLIZD. “Estamos pidiendo reuniones con la Junta de Andalucía para que vayan confirmando que, efectivamente, se va a seguir prestando el servicio y que los profesionales pueden continuar”. En ese sentido, los sindicatos explican que lo ideal sería que “el Ayuntamiento creara estas plazas en plantilla y que tuviésemos estos trabajadores fijos, porque no tiene sentido que se vayan y que vengan otros”. Por otra parte, el Gobierno andaluz tendría dos posibilidades: “Transferir directamente el dinero para que se desarrollen las políticas o que se hiciese como transferencia directa para que el Ayuntamiento pueda crear esas plazas”.

Sin embargo, la situación del Consistorio es mala en cuanto a su presupuesto. Con las cuentas de 2020 prorrogadas, la deuda supera los 250 millones de euros entre pagos pendientes a bancos y proveedores. Una situación por la que el interventor municipal no puede aprobar la creación de nuevas plazas para el personal de ningún área y tampoco de Servicios Sociales. De hecho, según denuncian los sindicatos, hay puestos que se amortizan una vez que se jubila el trabajador, lo que está mermando las plantillas. Nuria Gutiérrez, concejal de Servicios Sociales, admite esta realidad para justificar por qué no pueden atender la petición de CSIF y CGT de hacerse cargo de los profesionales que se pueden ir en agosto. “El Ayuntamiento no puede abordar esos puestos de trabajo. Estamos inmersos en un plan de ajuste”.

“Es la Junta de Andalucía la que tiene que solucionar esta brecha que hay”, afirma Gutiérrez. “Nosotros querríamos quedarnos con todos y firmar a 56 más”. Para intentar encontrar una solución que satisfaga a todas las partes, tanto los sindicatos como el Consistorio están manteniendo reuniones con el Gobierno andaluz. “Estamos teniendo contacto con la Junta y nos dicen que van a intentar hacer un proyecto piloto”, explica la edil de Servicios Sociales. “Nosotros estamos pendientes de que se aprueben unos presupuestos que nos darán un abanico mucho más amplio para trabajar en la línea en la que lo estamos haciendo. Para trabajar para la gente de Granada, nuestros mayores y las personas en riesgo de exclusión social”.

A preguntas de este medio, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía confirma que están trabajando en un nuevo marco de colaboración en este sentido con las entidades locales. “Se ha planteado un proyecto para seguir profundizando en el desarrollo de la ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social) y de los distintos PLIZD, que esperamos y deseamos que puedan contar con la aprobación de fondos europeos”. Hasta que eso ocurra, los sindicatos temen que la burocracia acabe siendo más lenta que el día a día de los Servicios Sociales y que, además de perderse los puestos de trabajo, haya varios meses sin que se cubran y el área se vea mermada. Por eso, van a seguir negociando para evitar que llegue a ocurrir.