Vecinos de Almuñécar denuncian que una obra sin licencia está “enterrándolos” en polvo y destrozando las aceras

Las 12 familias que viven en la urbanización Las Peñuelas, en Almuñécar (Granada), llevan días preocupados por las molestias que les está generando una obra junto a su parcela que les está “enterrando” en polvo, escombros y ruidos. Desde hace una semana, los movimientos de tierra que se están produciendo en la construcción y el uso de maquinaria pesada está empeorando sensiblemente su calidad de vida porque caminar por su propiedad se ha vuelto una misión compleja y porque han de tener ventanas y puertas cerradas en plena ola de calor para evitar respirar el polvo que las atraviesa. Tal es la situación que el Ayuntamiento, que explica que la licencia de obras aún no ha sido aprobada definitivamente, ha ordenado la paralización temporal de los trabajos.

Los problemas comenzaron hace una semana, pero tienen su origen en el pasado mes de diciembre. Entonces, según cuenta los vecinos a elDiario.es Andalucía, la parcela que está situada junto a Las Peñuelas empezó a cambiar de imagen. Hasta ese momento, era un terreno dedicado a la plantación de chirimoyas, una fruta muy popular en la Costa Tropical granadina. Sin embargo, la tala de la arboleda que se situaba en esta parcela les llamó la atención y anticipó lo que meses más tarde se convertiría en los problemas que ahora sufren. A los pocos días, comenzaron a aparecer camiones de tierra. Cuando se produjeron los primeros trabajos en este terreno, vecinos como Encarna, una lugareña de 77 años, pidieron a través del Ayuntamiento de Almuñécar que se paralizara todo porque, aseguran, el catastro indicaba que ese suelo estaba destinado a zonas verdes.

“En esta zona vive mucha gente mayor”

Según explican los afectados, los movimientos en esta parcela se detuvieron tras la protesta inicial ante el Consistorio, pero el pasado lunes volvieron a comenzar, dando pie a las molestias que hoy sufren. Desde hace una semana, se están produciendo vertidos y generando una montaña artificial de escombros. El polvo de la tierra que levantan los camiones en la obra contigua se cuela en las viviendas y el uso de maquinaria pesada ha destrozado parte del acerado, haciendo difícil que se pueda caminar por ella. Todo ello en una zona en la que muchas de las viviendas son antiguas, hasta el punto de estar hechas de barro y piedra, según explican sus habitantes. Encarna, una de las principales afectadas, cuenta a este medio que está teniendo problemas de ansiedad al sentirse impotente por no saber qué hacer ante el ir y venir de operarios que están literalmente enterrándolos en polvo.

“En esta zona vive gente mayor y muchos somos familiares entre sí”, explican los vecinos a elDiario.es Andalucía. Por eso, temen que las obras acaben causando algún problema de salud entre los lugareños al tener que inhalar polvo de forma continua. “Podrían haber echado agua para evitar que se levantara arena, pero no lo han hecho”, denuncian. “El ambiente está muy cargado y puede llegar a ser irrespirable”. Además, el ruido que hacen los camiones resulta “insoportable”, desde que comienzan los trabajos a las siete de la mañana, para las 12 familias que viven con el corazón en un puño desde que se reanudaron los trabajos en esta parcela. Por eso, vecinos como Encarna han cursado reclamaciones ante el Ayuntamiento de Almuñécar.

Trabajos detenidos

Fuentes del Consistorio explican a este medio que son tres las parcelas en las que se está “echando tierra”. Una es urbana y dos son rústicas. Explican que lo que se están levantando son “muros en escollera” para sujeción de tierras. “Cuenta con informe favorable de carreteras porque no afecta a su dominio y con informes favorables de urbanismo e ingeniería. Está firmada la propuesta de concesión de licencia que se llevará a la próxima Junta de Gobierno”. Es decir, los movimientos en la parcela se están produciendo antes de que cuenten con licencia para ello, ya que la misma no está aprobada de forma definitiva. Teniendo en cuenta la dimensión que han alcanzado las quejas, desde el Ayuntamiento de Almuñécar se ha dado orden para que se paren “inmediatamente” las actuaciones hasta que pueda haber una reunión para ver “cómo se están realizando los vertidos”. “La dirección de obra nos comenta que van a mandar una máquina a arreglar el perímetro que da a las viviendas afectadas y que no van a verter más en esa zona de la parcela”.

No obstante, desde el PSOE afean la actitud de la Alcaldía al respecto de este problema. Rocío Palacios, la portavoz socialista en el Consistorio que se ha hecho eco de las protestas vecinales, denuncia que los trabajos en la parcela se están haciendo sin tener permisos para ello y remarca que no son “movimientos de tierra”, tal y como dice el Ayuntamiento, sino “vertidos”. “No están molestando a los vecinos, los están enterrando creando una montaña que les está quitando las vistas y que pone en riesgo su seguridad”. Palacios se cuestiona qué podría suceder si hubiese una lluvia torrencial este mismo verano. “¿Qué pasaría con esa montaña artificial que se está generando y que no está sujeta?”.